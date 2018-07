2) O que fazer para não engordar e jogar fora a resultado da dieta duramente conquistado nos meses anteriores ao frio?

Dania – Continuar com a rotina de treinos e de uma alimentação equilibrada, e que as “escapadas” da dieta, sejam excepções e não regras.

3) Quais alimentos podemos consumir para driblar a compulsão por doces?

Dania – • Procure usar carboidratos complexos (integrais) com menor índice glicêmico e que possuam fibras.

• Durante as refeições, não misture dois tipos de carboidratos. Para ajudar a diminuir a velocidade com que entra a glicose na sua circulação, adicione fontes de fibras, como sementes de abóbora, girassol, linhaça, gergelim ou chia e temperos como canela, pimenta para diminuir o impacto do carboidrato no organismo

• Nos lanches ou nas refeições, adicione alguma fonte de proteína para a absorção do carboidrato ser mais lenta e você não entrar no ciclo vicioso.

• Evite o consumo noturno de carboidratos simples como arroz branco, massas e pães. Prefira fontes de proteína combinadas a vegetais. Se for comer carboidrato, que seja um tubérculo como batata doce ou arroz integral.

• Consuma alimentos ricos em fibras, vegetais, folhas e frutas com a casca. Lembre-se: é na casca que a maior parte das fibras está!

• Nos lanches intermediários, utilize sementes oleaginosas como amêndoas, castanhas ou nozes, aveia.

4) Em substituição à dupla queijos e vinhos, tão badalada no inverno, o que podemos escolher?

Dania – Alimentos quentes como sopas, risotos de arroz negro ou quinoa, combinados com cogumelos ou carnes magras, escondidinhos de mandioca, ou batatas, inhame com carnes desfiadas, tofu e cogumelos, peixadas, são exemplos de refeições que podem ajudam a driblar o frio, sem comprometer sua rotina alimentar.

5) Por qual razão em algumas épocas do ano parece ser mais difícil seguir a dieta, independente se está frio ou calor?

Dania – Acredito que o calendário não tenha influencia diretamente na adesão à dieta, o que pode interferir são as fases pela qual a pessoa esteja passando. Nas férias, por exemplo, pode acontecer de não estarmos dispostos a abrir mão de determinados alimentos ou costumes, ou se a pessoa estiver passando por um período de stress no trabalho/família, isso também pode desencadear um comportamento não muito favorável para a dieta. Por isso, devemos sempre pensar em primeiro cuidar do nosso bem-estar mental/emocional, para assim dar continuidade à rotina em busca de mais saúde e resultados estéticos, que uma boa alimentação e exercício físico proporcionam.

6) Como fazer uma dieta e mudar os hábitos para toda a vida?

Dania – Encarando como parte da nossa rotina, como algo necessário e prazeroso.