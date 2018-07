Você já ouviu falar dos suchás? A mistura de sucos e chás têm feito a cabeça, ou melhor, o estômago dos amantes da alimentação saudável. A bebida, ideal para quem não consegue consumir a quantidade adequada de frutas e legumes por dia, pode ser uma opção saborosa e nutritiva para adicionar ao cardápio.

“O chá tem compostos bioativos que proporcionam inúmeros efeitos favoráveis ao corpo e as frutas são fonte de vitaminas e minerais. Juntos, eles formam uma poderosa bebida que pode ser aliada ao controle da diabetes, da pressão e ao combate à inflamação”, recomenda uma das mais conceituadas nutricionistas do País, Patrícia Davidson Haiat, do Rio de Janeiro.

Segundo ela, os suchás são indicados “para desintoxicar o organismo”. Eles, explica, podem ser empregados como forma terapêutica ou pelo próprio prazer da bebida refrescante.

A nutricionista funcional comenta que oconsumo diário dos suchás elimina as toxinas acumuladas no organismo, seja pela má nutrição, desidratação ou estresse metabólico. “Além disso, os chás reduzem os riscos de doenças cardiovasculares e algumas formas de câncer. Também auxiliam no controle do peso corporal, na proteção contra os raios ultravioleta, na proteção hepática e na manutenção da densidade mineral óssea”, completa Patricia.

Para dar um gás a mais no organismo, a nutricionista selecionou para as leitoras do blog três receitas de suchás com propriedades benéficas para a saúde.

Xô açúcar – Controle do Diabetes

Ingredientes:

1 colher de chá de Pata de Vaca – 100 ml de chá

100 g de Graviola

1 colher de chá Carqueja – 100 ml de chá

Modo de Fazer: Ferva a água, adicione a pata de vaca e a carqueja e deixe em cocção por 4 minutos. Desligue o fogo, coe e reserve. Após esfriar coloque o chá no liquidificador e adicione a graviola. Triture bem, coe e se desejar bata com 5 pedras de gelo.

Suchá Detox – Combate à inflamação

Ingredientes:

1/2 xícara de uvas sem caroço

2 ameixas picadas

1 fatia de gengibre (espessura de uma moeda)

1/2 colher de chá de canela em pó

150ml de chá de anis estrelado com cravo (1 col. chá de anis estrelado + 2 cravos)

Modo de Fazer: Ferva a água, adicione o anis estrelado e o cravo e deixe em cocção por 4 minutos. Desligue o fogo, coe e reserve. Após esfriar coloque o chá no liquidificador e adicione a uva, a ameixa e o gengibre. Triture bem, coe e se desejar bata com 5 pedras de gelo.

Suchá diurético – Controle da pressão

Ingredientes:

200 ml de suco de cranberry

2 colheres (sopa) de fruta cranberry seca

200 ml de chá de centelha asiática

200 ml de chá de quebra pedra

5 folhas de hortelã

1 pedaço e aipo

Pedras de gelo

Modo de Fazer:

Chá concentrado: Aquecer 1 xícara de água (200ml), após levantar fervura adicionar uma colher de sobremesa de cada erva. Tampar e deixar descansando por 10 a 15 minutos. Colocar no congelador até esfriar.

Suco: Bater no liquidificador as folhas de hortelã, o chá, a fruta e o suco de cranberry. Após alguns minutos adicionar os cubos de gelo e bater por mais 5 segundos.

Você já malhou hoje?

Atenção meninas: Fator de risco para doenças, sedentarismo atinge mais mulheres que homens

Pesquisa realizada pela Vita Check-Up Center, especializada em check-ups para executivos, mostra que o sedentarismo atinge mais as mulheres do que os homens. Com base em 3.517 check-ups avaliados, o levantamento detectou que somente 52% das mulheres afirmaram praticar atividade física. Entre o público masculino, 58% dos indivíduos analisados foram considerados ativos.

Para o diretor do Vita Check-Up Center, Antonio Carlos Till, esse quadro de sedentarismo é grave, amplia os fatores de risco, podendo levar a diversas doenças e precisa ser revertido.

“O estudo avaliou outros índices como sobrepeso, pressão arterial e colesterol, mas a atividade física relatada apontou um alerta, já que quase metade das mulheres não pratica exercícios. Muitas vezes, a ausência de atividades – intensificada pela quádrupla jornada feminina, profissional, como esposa, mãe e mulher – é um desafio para as mulheres, que precisam inseri-las na extensa rotina diária. Entretanto, é importante não deixarmos de anotar que o sedentarismo é uma condição que merece toda a atenção, pois contribui para diversos desequilíbrios no organismo como a obesidade e dificuldade de controle do peso corporal, o acidente Vascular Cerebral (AVC), as doenças cardíacas, o diabetes e as doenças osteoarticulares, incluindo lesões musculares, problemas de tendões, lombalgias, entre outros”, explica o clínico.