Com a ajuda de nutricionistas e especialistas em educação física, preparei uma lista com dicas interessantes para os adeptos da boa alimentação e da malhação.

Algumas delas já são bastante conhecidas, mas muitas vezes negligenciadas por nós.

Confira:

1) Beba mais de 2 litros de água por dia

2) Coma seis vezes por dia. O ideal é fazer três refeições e três lanches

3) Opte por carboidratos complexos como, por exemplo, batata-doce, quinua, macarrão, aveia, arroz e pães integrais, ao invés dos processados e simples como o arroz branco e os doces de padaria

4) Em relação às proteínas, de preferência para as mais magras: clara de ovo, frango grelhado, iogurte desnatado ou sem lactose. Reduza o consumo de carne vermelha a duas vezes por semana

5) As gorduras também não ficam de fora do cardápio. Mas atenção. Uma boa dica é escolher as chamadas gorduras saudáveis: castanhas, abacate, azeite de oliva.

6) O uso do whey protein isolado é indicado por alguns nutricionistas. Mas procure um especialista antes de apostar em qualquer suplementação. Alguns profissionais da área da nutrição indicam whey aos seus pacientes depois do treino para repor glicogênio (o açúcar armazenado nos músculos). Em caso de treino muito intenso, uma boa pedida pode ser o whey combinado com algum carboidrato como frutas, mel, sucos, vitaminas e água de coco. Segundo especialistas, o whey protein depois do treino tem fim anabólico, ou seja, ajuda no crescimento muscular para aqueles que fizeram exercícios com estímulo anabólico. Um exemplo é a musculação com muita carga e pouca repetição ou ainda uma atividade aeróbia (como corrida) com alta velocidade e curta duração.

7) Dieta ou malhação? O que é mais importante? Segundo os especialistas, a dieta é mais importante porque ela provoca emagrecimento mesmo sem treino. Mas para isso a dedicação tem de ser próxima dos 100%. Portanto, nada de furos.

8) O que não pode faltar em uma dieta? Ainda segundo nutricionistas, uma dieta bem equilibrada não pode deixar de ter frutas (pelo menos quatro porções), farelo de aveia e semente de linhaça (pelo menos três colheres de sopa de cada uma por dia), oleaginosas (castanha do para, de caju, nozes e amêndoas), muita salada (pelo menos um prato médio com quatro tipos de vegetais, sendo um deles folhoso e outro com caule) e um pedaço de 25 a 30 gramas de chocolate com 50% ou mais de cacau para amenizar o desejo por doces.