A pedido do blog, a nutricionista Priscila Busch dá dicas de receitas de sucos que podem ser consumidos pelos adeptos de atividades físicas antes e depois do treino. Segundo ela, há receitas coringas que ajudam a manter a energia, hidratam com eficácia o corpo e podem até auxiliar a musculatura para o merecido descanso.

Treina regularmente? Mantenha energia e vitalidade de maneira natural.

Para quem quer manter a energia constante e o pique na academia, de maneira natural, a dica é incluir a salsa em uma boa combinação de suco. Segundo Priscila, que é nutricionista do Grupo Vitória Hotéis, a salsa é um alimento estimulante que somado ao limão (rico em vitamina C e poderoso antioxidante), poderá auxiliar na circulação sanguínea. As propriedades dos dois alimentos ajudam no combate ao envelhecimento da pele e da célula, melhorando a qualidade do sono e também do sistema imunológico; o gengibre fecha a combinação por ser termogênico e assim acelerar o metabolismo e queimar gordurinhas extras.

Anote a receita:

– Suco de 01 limão

– 03 pedaços de maçã

– 01 cenoura pequena picada

– 01 pedaço pequeno de gengibre picado

– de 04 a 06 folhas de salsa

– 200 ml de água

Beneficie a musculatura e hidrate o corpo após o treino!

Depois de suar a camisa, a nutricionista lembra a importância de reidratar o corpo corretamente. Para Priscila é imprescindível ingerir bastante água (ou água de coco) para recuperar os eletrólitos eliminados através do suor. Uma bebida a base de banana poderá evitar ainda o aparecimento de cãibras após o exercício. “A banana é rica em potássio, mineral importante para as funções vitais do nosso organismo, além de auxiliar no controle da pressão arterial e na prevenção do aparecimento de dores musculares, como por exemplo, as cãibras”, argumenta Priscila Busch. Ela explica ainda que a fruta contém proteína e auxilia na recuperação e aumento da massa muscular. “Para uma combinação bacana basta bater uma banana com o suco de uma laranja e está feito!”, indica.

Para hidratar o corpo adequadamente, após o treino puxado, a nutricionista deixa a dica de outra combinação especial a base de pepino, aipo e pera (que contém propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e também reduz a dor muscular).

Anote a receita:

-1 pepino médio picado

– 1 pera picada

– Talo de um aipo

– 200ml de água

Depois do treino, vem a calmaria!

Para acalmar o corpo após o treino de todo santo dia, Priscila indica um suco de maracujá, com limão siciliano, erva doce e hortelã. A nutricionista conta que o maracujá é rico em vitaminas do complexo B, fibras e minerais como cálcio, ferro, fósforo, sódio e potássio. “Por conter flavonoides e carotenoides, possui propriedades antioxidantes, combatendo o envelhecimento precoce, controlando os níveis de colesterol sanguíneos, regulando a pressão arterial, reduzindo a incidência de doenças cardiovasculares”, indica. Outro benefício importante, segundo Priscila, está em substâncias que atuam no sistema nervoso central e que funcionam como tranquilizantes, relaxantes musculares e analgésicos naturais.

Anote a receita:

– Suco de 01 maracujá maduro

– Suco de um limão siciliano

– Uma colher de sopa rasa de erva doce

– Folhinhas frescas de hortelã

– 200ml de água