Julho chegou. Junto com ele, férias para as crianças e também para alguns adultos. E como manter a dieta fora da rotina e com as temperaturas em queda? A pedido do blog, o nutricionista Júlio Aquino, membro do American College of Sport Medicine (ACSM) e do Institute of Functional Medicine (IFM), preparou uma lista com dicas para não colocar tudo a perder nos próximos 30 dias.

1. As férias de julho chegaram. É possível emagrecer mesmo fora da rotina?

Seguindo direitinho uma dieta é possível perder até 1,5 kg por semana.

2. Como pode ser feita a dieta express de férias?

É uma dieta rica em proteína, com no máximo 20% de carboidratos, sem frutas e com muita fibra. Muito óleo de boa qualidade, com suplementos minerais e de aminoácidos.

3. O que faz a diferença em dietas mais rápidas assim? Cortar o carboidrato? Não comer a noite? Tirar doces e álcool?

A diferença é que deve ser acompanhada por um profissional nutricionista. É ele que irá avaliar as condições ideais para cada pessoa.

4. Quais os perigos de dietas listadas abaixo e que muita gente faz sem consultar um profissional no desespero para emagrecer?

a) Beber só líquido por um, dois, até três dias

Perda excessiva de musculatura

b) Comer só proteína

Problemas renais e aumento de ácido úrico

c) Substituir as refeições por shakes

Gastrite, gases intestinais e constipação

d) Viver só de frango e batata doce..

Deficiências minerais e vitamínicas

No geral, essas dietas sem acompanhamento de nutricionista causam cálculo renal, hepatite, colite, tontura, hipoglicemia, queda de cabelo, unha quebradiça e problemas hormonais.

5. Quais são as chances e como evitar o efeito rebote (emagrecer muito de uma vez e depois ganhar o dobro de peso)

Ter acompanhamento profissional continua sendo a melhor opção.

6. Há recomendações específicas para homens ou mulheres nesse esquema de emagrecimento em 30 dias? Quais seriam?

Recomendações gerais: beber bastante água, dormir cedo, não deixar de ir no banheiro para defecar, comunicar qualquer alteração fisiológica como dores de cabeça, tontura e dores no corpo, além das específicas de cada sexo, como:

Mulheres – alterações menstruais, queda de cabelo, excesso de tom e dor nas mamas e articulações.

Homens – queda na libido, queda de cabelo, constipação e mau humor.

7. Ok, consegui emagrecer. E agora, como manter esse peso almejado durante as férias, já que geralmente o pessoal exagera? Quais dicas (para pessoas reaaaais) você daria?

Coma sempre em intervalos regulares, evite gorduras e coma no máximo 150/200 kcal por refeição, as quais devem ser em número de 6 a 8 por dia.