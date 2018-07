Metade dos brasileiros já atingiu a marca do sobrepeso e outros 20% dos adultos são obesos, segundo relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU). As causas da obesidade são variadas: facilidade de acesso a produtos industrializados, sedentarismo, alto custo de alimentos naturais/saudáveis e até mesmo distúrbios emocionais.

Jamar Tejada, farmacêutico homeopata da capital paulista, conta que para emagrecer de forma saudável e duradoura é preciso reequilibrar o corpo e acelerar o metabolismo de maneira natural – e evitar o uso de medicações que possam causar dependência e trazer apenas resultados a curto prazo, sem durabilidade. “Usando artifícios naturais, os resultados vêm de forma rápida também, mas sem prejudicar a saúde. Mas, como todo tratamento, precisa de regularidade para que os objetivos sejam alcançados”, afirma.

Segundo ele, sucos detox são altamente capazes de aumentar a termogenia – isso é: aumentam a capacidade do organismo de queimar gordura – e podem ser feitos com produtos termogênicos e, ao mesmo, tem ação desintoxicante. Abaixo o especialista ensina algumas receitas para potencializar o emagrecimento.

1-Suco de berinjela,beterraba e limão

Corte 1 berinjela pequena em fatias, com casca, uma beterraba pequena e adicione 2 litros de água, 5 limões (somente o suco) e acrescente uma colher de cha de pó de gengibre. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata com algumas pedras de gelo.

2. Suco de ameixa, abacaxi e linhaça

Separe 4 ameixa-pretas secas, 2 fatias de abacaxis, 3 folhas de hortelã, 1 copo (200 ml) de água e 1 col. (sopa) de semente de linhaça. As ameixas precisam estar amolecidas para poder usar nesta receita, para isso, devem ficar de molho durante 8 horas na água na geladeira. No dia seguinte, bata as ameixas escorridas e os outros ingredientes no liquidificador. O ideal é beber sem coar.

3. Suco de frutas vermelhas e chá Kombucha

Use 8 morangos, 10 framboesas, 10 amoras, 250 ml de cha kombucha, 1 colher (sobremesa) de gengibre ralado, 1 colher de sopa de linhaça dourada (pode ser marrom). Bata tudo rapidamente no liquidificador.

4. Suco de melancia com limão e canela e castanha

Separe 1 fatia de melancia sem sementes, suco de 1/2 limão, 1 caixinha de 250 ml de água de coco, 1 castanha do Pará, 1 colher (café) de canela em pó. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida.

5. Suco de ameixa, laranja e mamão

Prepare 5 ameixas-pretas secas, 1 copo (200 ml) de água mineral 1 fatia média de mamão, 1 laranja descascada sem as sementes, 2 colheres (sopa) de semente de linhaça (dourada ou marrom). As ameixas precisam estar amolecidas para serem utilizadas na receita, basta deixar de molho no copo com a água durante a noite. No dia seguinte, coloque as ameixas e a água que estava de molho no liquidificador junto com os outros ingredientes, e bata rapidamente.

6. Suco de abacate, chia e uva integral

Misture 200 ml do suco de uva integral, 2 colheres de sopa de abacate, 1 colher sopa de mel, 1 colher de semente de chia hidratada (gel). Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba pela manhã e a noite.

