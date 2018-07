Adiar o início da dieta. Quem nunca? “Hoje já é sexta, vou começar segunda.” Ou então, quando já é segunda: “Puxa, hoje já é segunda, mas eu ainda não comprei todos os ingredientes para começar a dieta. Acho melhor deixar para a amanhã. Mas amanhã tem aniversário da Gabi… Melhor mesmo deixar para a semana que vem.”

Que atire a primeira pedra quem NUNCA pensou assim. Mas calma. Não se culpem. Só que agora chega, tudo bem? Isso é coisa do passado. Vamos à luta, mudando os hábitos em busca de uma alimentação saudável com foco na boa saúde. De quebra, a silhueta vai ficar muito, mas muito mais, fina.

Uma coisa importante é não encarar a dieta – eu prefiro chamar de reeducação alimentar – como algo chato. Pensem no bem-estar, na calça 38, em quem inspira vocês.

Eu tenho uma amiga que colou uma foto da Fernanda Lima na porta da geladeira. Toda vez que ela pensa em comer uma besteira olha fixamente para o refrigerador. Eis que dá de cara com a foto da musa. E desiste de beliscar uma guloseima.

Outra colega fez um painel na parede do quarto com capas de revistas que preconizam a boa forma. Segundo ela, olhar para as fotos das atrizes com corpos perfeitos é um grande estímulo. Então tá.

Deixando os métodos de tortura de lado, vamos colocar os pés na esteira. A ideia é estabelecer metas reais e modestas.

Nada de logo de cara exigir de você acordar com o corpo da Grazi Massafera da noite para o dia. Vá aos poucos. O bom emagrecimento é o emagrecimento sólido, sem perda de massa magra/músculos.

É fundamental procurar orientação médica e nutricional. E combine exercícios físicos com uma alimentação equilibrada, que contenha frutas, verduras, proteínas, carboidratos…

Vou dividir aqui com vocês uma receita fácil de fazer e, mais fácil ainda, de comer, principalmente, entre quem, assim como eu, tem dificuldade de cortar “o pãozinho” da dieta.

SANDUÍCHE SURPRESA:

INGREDIENTES:

1 pão sírio

¼ de peito de frango desfiado

1 colher de sopa de cream cheese light

2 colheres de sopa de suco de limão

¼ de copo de iogurte desnatado

½ fatia de abacaxi picada em cubos

Rabanete ralado

Repolho roxo cortado em tiras

Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO:

Tempere as folhas de repolho com sal, pimenta e limão. Misture o peito de frango, o abacaxi, o rabanete e o iogurte. Aqueça o pão sírio e corte-o na metade. Passe o cream cheese light nas metades e coloque o recheio.

VALORES NUTRICIONAIS:

338 KCAL

19, 13 GRAMAS DE PROTEÍNAS

13,6% DE LIPÍDEOS