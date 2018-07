Inspira. Respira. Acalma. E faz bem. Em busca de músculos tonificados e ganho de consciência do corpo e da mente, o Pilates, já conhecido, ganha cada vez mais novos adeptos. E se enganam os que pensam que os praticantes da modalidade são apenas lesionados ou integrantes da terceira idade. “A atividade tem muitos benefícios e pode ser praticada por todas as idades, até mesmo por crianças. O ideal é a partir dos 8 anos, quando já se compreende melhor os comandos exigidos”, afirma a fisioterapeuta e professora de Pilates Josiane Martins.

Segundo ela, entre os benefícios da modalidade, estão a tonificação dos músculos, a força e a estabilidade do centro do corpo, a prevenção de lesões, a melhora da postura, o alívio das dores nas costas e o ganho de consciência do corpo e da mente.

“O Pilates não é uma atividade que emagrece. Para isso, é preciso de exercício aeróbico complementar. Mas seus benefícios são variados e vários princípios básicos, como respiração e concentração, são trabalhados”, afirma Josiane.

BALLET PILATES

A partir do Pilates, outras modalidades começam a ganhar espaço no Brasil. Uma delas é o Ballet Pilates. Com aulas no solo, utilizando o peso do próprio corpo e acessórios, é possível encontrar uma aula dinâmica, divertida e funcional.

Desenvolvido no País por Audrea Lara, o Ballet Pilates trabalha com cerca de 10 combinações, entre fitas, tecidos acrobáticos, bolas pequenas (como as de futebol e vôlei) e as grandes tradicionais do próprio Pilates. “A modalidade é a mistura perfeita entre a força do Pilates e a leveza do Ballet”, afirma.

Entre os principais pilares que definem a modalidade, segundo Audrea, que é educadora física, está a boa execução dos movimentos. “Como sempre defendeu o criador do Pilates, Joseph Pilates, é mais interessante executar poucas repetições bem feitas, do que inúmeras sem tanta precisão.”

Para entender um pouco mais sobre as façanhas do Pilates, Audrea Lara separou 5 benefícios para se tornar um adepto da modalidade.

1.Tonifica

O treino é rigoroso e complexo e as 8 repetições em cada exercício são os grandes segredos de sucesso de uma atividade bem executada focada em cada grupo muscular. São os movimentos que melhoram a mobilidade das articulações e desenvolvem a força muscular.

2. Queima as gorduras localizadas

Alguns depósitos de gordura que se instalam, principalmente em regiões abdominais e culotes, que custam a ser eliminadas com exercícios cardiovasculares, são mais trabalhadas durante uma aula.

3. Não fadiga

Pingar suor não é sinônimo de eliminar calorias. As aulas trabalham a consciência corporal, assim o equilíbrio e a força são responsáveis para aumentar a frequência cardíaca – o mesmo efeito de passar horas na esteira ou na bicicleta.

4. Corrige a postura

Não é apenas para o alívio das dores de quem passa horas sentado ou longos períodos em pé. Além de melhorar a postura, que pode ser corrigida em poucas aulas, ajuda ainda a prevenir lesões.

5.Pode ser aliado a qualquer outra modalidade

Por melhorar a condição aeróbica, a força, o alongamento e a flexibilidade, as aulas podem ser coadjuvantes para treinos de atletas, praticantes de corrida, adeptos da dança e até mesmo para os amantes da musculação.

Até semana que vem!