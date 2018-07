Ela está entre as fitness girls mais populares do País. Com mais de 260 mil seguidores no Instagram, e em meio à maratona para lançamento de seu livro “Projeto Carol Buffara”, a empresária carioca e malhadora oficial Carol Buffara atendeu ao blog. E respondeu, por email, a uma série de perguntas. Eis a entrevista:

Qual seu peso, altura e percentual de gordura?

Peso 52kg. Tenho 1,63 de altura e meu percentual de gordura é de 14%.

Já teve problemas com a balança? Foi gordinha ou muito magra? Como virou blogueira e musa fitness?

Nunca estive muito gorda ou muito abaixo do peso. Mas, por ter uma vida e uma alimentação desregrada, meu peso oscilava muito. Não me considero musa, mas acho que passei a servir de inspiração quando comecei a postar o meu dia-a-dia em busca de uma vida saudável no Instagram. As pessoas se identificavam e pediam mais dicas e posts. O blog veio em seguida porque tinha a vontade de escrever mais.

Qual sua rotina de exercícios? Quantas horas malha por dia? Qual frequência? Tem algum dia de descanso? Faz aeróbio e musculação? Pilates? Ballet fitness?

Todo dia me exercito. Por amar esportes, não há uma rotina certa. Como moro no Rio, tudo fica mais fácil. Tem dias que acordo bem cedo e vou nadar no mar, em outros dou uma corrida na lagoa ou faço trx na areia. Só não abro mão da musculação, que se feita da maneira correta, é muito importante para fortalecer os músculos e evitar lesões.

Que conselho daria a uma mulher que não trabalha com o corpo mas quer se manter em forma. Porém, entra no escritório às 8h e sai às 18h para pegar os filhos correndo na escola. Chega em casa com a turminha às19h e não tem nem babá nem empregada. Precisa dar conta sozinha de oferecer o jantar e colocar para dormir. Fora isso ela ainda tem o marido para administrar e a casa. Como achar tempo na agenda para malhar?

Não é fácil. É preciso ter muita disciplina e força de vontade e, principalmente, focar na saúde. Se possível acorde mais cedo. Caso contrário, comece pulando corda em casa mesmo na hora que der um tempo. Aproveite as horas com filhos para praticarem esportes juntos. Também fique de olho na alimentação. Vale introduzir uma alimentação saudável para a família toda. Trabalho 10h por dia na minha empresa, mas ainda não tenho filhos. Mas tenho muitos exemplos de seguidores e/ou amigas, como por exemplo a Debora do blog da Debs, que trabalha, tem casa, marido, filha, não tem babá e recentemente descobriu um câncer. E nem isso a fez perder a força de vontade e não usou nenhum desses motivos, inclusive a doença, que seria totalmente compreensível, para descuidar da saúde.

Você é feliz com seu corpo? Gostaria de mudar algo, tipo aumentar ou afinar as pernas?

Sou feliz, sim. Poderia ser mais alta ou ter menos gordura ali ou aqui, mas sei que meu corpo é hoje fruto de uma rotina de exercícios e alimentação que fazem bem à minha saúde. Então, estou bem satisfeita com os resultados. Não busco a perfeição, busco o bem estar.

Você fura algum dia a dieta?

Sim! Nos finais de semana,principalmente. Costumo escolher um dia para “enfiar o pé na jaca”. Mas no começo fiz muito sacrifícios. Amava doces e precisava de um todo dia. Mas fui me desapegando e agora uma vez por semana já me faz feliz.

Como encara o dia da preguiça? Respeita seu corpo e fura o treino?

Aprendi a amar exercícios e esportes. Então, eles são uma parte muito gostosa e necessária do meu dia. Me dão mais prazer do que dormir mais. Mas, às vezes, o cansaço é físico, então descanso sem culpa.

Quando você jaca, como lida com a culpa?

Tenho uma rotina bem regrada, por isso sei que se comer errado um dia ou outro isso não prejudicara minha saúde. Então, aproveito para comer sem culpa, de preferência algo que amo. Mas se estou viajando e as jacas se repetem, invisto no aeróbio para queimar as calorias e a culpa, rs!

Eu não resisto a coca zero e biscoito de polvilho. E você? Qual é seu ponto fraco? Doce de leite! Se estou em um restaurante, consigo abrir mão de massas, fritura e optar por peixe grelhado e salada. Mas se detecto uma sobremesa com doce de leite…lá vou eu!

Com qual frequência você se pesa? Não se preocupe com a resposta. Eu peso todos os dias.

Eu já fui assim! Me pesava todo dia de manhã, mas agora tenho medo desses números, pois substitui muita gordura por massa magra. Então, não quero ter a sensação falsa de que engordei. Vou pelas roupas e pelo “olhometro” mesmo. Quando vou ao nutricionista, de dois em dois meses, vejo o corpo como um todo.



Musculação ou corrida?

Correr é minha maior paixão! Amo mesmo! No começo era uma sacrifico, mas aos poucos foi se tornando um prazer. Musculação me dá uma certa preguiça, mas é muito importante para evitar lesões e para manter o corpo em dia. Tenho o mesmo personal há anos e hoje ele é um amigo, então os treinos de musculação ficam divertidos também.

Como é sua dieta? Equilibrada? Dukan? Do tipo sanguíneo?

Sigo a dieta funcional. Evito produtos industrializados e foco em frutas, legumes e carnes brancas. Há algum tempo descobri o poder dos super alimentos. Hoje, eles fazem parte da minha rotina. Se antes beliscava um biscoitinho durante a tarde, hoje como uma maça ou um punhado de castanhas. Quando acordo, tomo suco. Pode ser o suco verde, ou uma vitamina de melancia e banana. Parei de contar calorias e passei a priorizar os nutrientes.