A busca pelo corpo perfeito pode gerar consequências sérias e contribuir para o desenvolvimento de transtornos alimentares. É preciso equilíbrio acima de tudo. Para falar sobre o tema, entrevistamos a psicóloga clínica analista do comportamento Marina Oliveira.

Quais são os tipos de transtornos alimentares?

Marina Oliveira -Os principais tipos de transtornos alimentares são: anorexia, bulimia e vigorexia. A anorexia é caracterizada por uma perda intensa de peso decorrente de uma dieta alimentar extremamente rígida, com uma busca desenfreada pela magreza seguida de alteração da imagem corporal, no qual o indivíduo se vê diante do espelho, como sendo gordo quando na verdade está magro. A atividade física também é intensa e demasiada. Assim como a anorexia, na bulimia o sujeito também tem uma grande preocupação com o peso e a imagem corporal, porém ele não deixa de se alimentar, o que se pode observar é que ele ingere uma quantidade excessiva, compulsiva e inadequada de alimentos e posteriormente busca métodos compensatórios para não engordar como: vômitos auto induzidos, uso de laxantes, diuréticos e inibidores de apetite. A vigorexia é um novo transtorno alimentar, caracterizado pela distorção da imagem corporal e pela prática excessiva de atividade física onde busca-se evitar a atividade aeróbica com medo de perder a massa magra e uma obsessiva preocupação com o corpo, seguida de uma dieta hipercalórica com uso de suplementos e em alguns casos anabolizantes. Os indivíduos portadores da vigorexia se descrevem como sendo fracos e pequenos, quando na verdade apresentam uma musculatura intensa e acima da média.

Como saber se a linha entre a busca pela saúde foi ultrapassada e virou uma obsessão pelo corpo perfeito?

Marina Oliveira – Quando gera prejuízos para o indivíduo e as pessoas que o cercam. Por exemplo, na anorexia a pessoa deixa de ir a casamentos, bares e restaurantes, ou seja, perde o convívio social na tentativa de evitar se alimentar. Resultado de uma alimentação pobre em nutrientes, a pessoa fica estressada com uma maior facilidade, no caso de mulheres deixam de menstruar, desenvolvem a osteoporose precoce, redução do batimento cardíaco, baixa pressão arterial e em alguns casos pode levar ao óbito.

Os transtornos alimentares podem acontecer com qualquer pessoa? Mulheres são mais mais predisposição?

Marina Oliveira – Sim. Os transtornos alimentares podem acontecer em qualquer faixa etária e em ambos os sexos, inclusive com crianças. A anorexia e bulimia são mais comuns em mulheres e entre adolescentes na faixa etária de 14 e 17 anos, porém pode ocorrer mais cedo entre 10 e 13 anos ou mais tarde por volta dos 40 anos. E atinge 10 vezes mais as mulheres do que os homens. Na vigorexia a prevalência é maior em homens entre 18 e 35 anos.

Como cuidar do corpo sem neurose?

Marina Oliveira – A palavra chave é equilíbrio. Sabe-se que atividade física moderada e a alimentação saudável fazem bem tanto para saúde física quanto emocional, acarretando em uma menor incidência da maioria das doenças crônico-degenerativas e ajuda no combate à ansiedade e depressão.

Como buscar aceitar que, muitas vezes, um padrão estético da moda não pode ser conquistado?

Marina Oliveira – Tem certas situações que são imutáveis na nossa vida e lutar contra elas gera sofrimento e inconformismo. Devemos avaliar se essa luta esta tendo resultados esperados e se valem a pena. Por exemplo, sou alta e com pernas finas, meu biótipo é diferente da Gracyane Barbosa, que é robusta e musculosa. Lutar para conquistar o corpo dela será seguramente uma derrota. O que posso fazer diante da realidade que vivo? Comprar roupas adequadas para meu biótipo seria uma alternativa, intensificar treinos de musculação e buscar um nutricionista com o foco em uma alimentação para ganho de massa magra seria outra. Porém, sempre tendo a consciência de que será dificílimo ter um corpo musculoso como o dela. A ideia aqui não é estimular o conformismo, mas ter a consciência contra o que está se lutando e conviver com o diferente com o objetivo de ter uma vida melhor.

Qual o tratamento recomendado em casos de transtornos alimentares?

Maria Oliveira – O tratamento recomendado para os diversos tipos de transtornos alimentares é um trabalho com uma equipe multidisciplinar com nutricionista, psiquiatra, educador físico e um psicólogo que atue na abordagem comportamental ou que utilize as ferramentas EMDR e Brainspotting.

