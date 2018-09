Não é de hoje que você sabe que a obesidade pode acarretar uma série de problemas de saúde. Mas pouca gente relaciona o excesso de peso aos problemas circulatórios. No entanto, segundo especialistas, ela pode causar formigamentos, inchaço e varizes. Tudo isso porque ela dificulta o retorno do sangue para o coração. “A obesidade também aumenta as chances de a pessoa vir a sofrer algum problema cardíaco”, alerta o cirurgião vascular Caio Focássio, de São Paulo.

“O excesso de peso faz com que as válvulas presentes nas veias recebam maior carga, podendo vir a não funcionar como deveriam e dificultando, assim, o retorno venoso”, explica o médico.

Por conta disso, as veias se dilatam, ficam aparentes e sobrecarregam a circulação. “Além do acompanhamento médico, as pessoas que sofrem com este problema devem praticar atividades físicas leves, como a caminhada, regularmente e fazer uma dieta alimentar”, acrescenta Caio. “Não dá para se esconder no sofá e deixar a atividade física de lado. É preciso combater o sedentarismo mesmo que seja com atividades leves por duas ou três vezes na semana”, recomenda ele.

Até a próxima semana!

Boa Páscoa a todos!