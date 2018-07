Com a chegada do inverno está também aberta, oficialmente, a temporada do aumento da preguiça e do apetite. Ficar quietinha em casa, embaixo de uma coberta, comendo alguma coisinha, e tomando um vinho. Quem nunca? Com o frio, o corpo gasta muito mais energia para manter a temperatura corpórea. E para repor a energia perdida, consumimos mais comida.

Segundo a nutróloga Ana Luisa Vilela, de São Paulo, naturalmente o nosso organismo exige mais energia quando a temperatura está mais baixa. ”Isso acontece porque o gasto energético nessa época do ano é maior, já que o organismo se esforça mais para manter a temperatura corporal estável. Esse aumento de apetite é uma resposta do nosso corpo que solicita mais energia, e nós respondemos isso com a ingestão de mais alimentos que, muitas vezes, são mais calóricos”, afirma.

Ana afirma que se por um lado sentimos mais necessidade de comer, não temos a mesma vontade de ingerir alimentos crus e frios e, assim, deixamos saladas e frutas de lado.

E é exatamente aí que mora o perigo. ”Os excessos desse período se devem ainda pela necessidade de produção de serotonina, um neurotransmissor que promove a sensação de bem estar, que é diminuído principalmente em pessoas que não se sentem confortáveis com as temperaturas mais baixas”, anota.

“Para suprir esta sensação muitos acabam descontando na comida. Além de engordarem, podem ainda desenvolver doenças como hipertensão e obesidade”, prossegue a nutróloga.

A seguir, Ana lista algumas dicas para que possamos encarar o frio sem provocar grandes estragos na balança.

Consuma mais proteínas que demorem mais para metabolizar. Assim, a sensação de saciedade aumenta;

Evite os excessos de carboidratos, apesar de serem convidativos para o inverno;

Prefira fazer sopas com legumes que não sejam de cor amarela e laranja;

Abuse de chás que, além de esquentar o corpo, aumentam sensação de bem estar;

Prefira as frutas típicas da safra, que são ricas em vitamina C como morangos, tangerina, laranja e maracujá.

Para os tentadores fondues, faça-os com carnes cozidas ao invés de fritas e misture queijos magros e os mais claros possíveis para molhar os pães integrais. Na versão doce, use chocolate em pó 70% cacau e aproveite a receita de leite condensado light: 1 xícara de leite em pó desnatado, 1/4 de xícara de água fervente e 1/2 xícara de adoçante em pó.

Até semana que vem!