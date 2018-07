Antes de se preocupar com o espelho, é preciso pensar na saúde. A boa forma deve ser consequência. Na busca por uma alimentação saudável, rica em vitaminas, é possível encontrar uma série de opções. As bagas de Goji, também conhecidas como Goji Berry, são um exemplo. Mas elas não provocam o emagrecimento. Em contrapartida, você pode ganhar energia para a vida e as gojis têm, ainda, a vantagem de não engordar.

As bagas de Goji são encontradas predominantemente nas regiões do Himalaia, Tibete e Nepal, norte e sul da China. Também chamadas de Lycium barbarum ou Wolfberries.

De cor vermelha brilhante, o goji e se assemelha a uma uva passa quando seca. Tem um sabor ligeiramente doce e azedo, que muitas vezes é percebido como um mix de paladar entre uva passa, cereja e framboesa.

O goji tem sido usado há séculos em países asiáticos como alimento e remédio natural para tratar uma variedade de problemas de saúde. Na verdade, o senso comum das pessoas residentes nessas regiões associam sua longevidade ao consumo dessas bagas. Seus benefícios terapêuticos e nutricionais têm sido apenas recentemente explorados pelo mundo ocidental.

As frutas são comumente vendidas secas e aproximadamente do tamanho de passas. Também é possível importá-las ou comprá-las nas formas de sucos, smoothies, shakes ou suplementos nutricionais liofilizados.

Segundo o renomado nutricionista Clayton Camargos, “atualmente, uma série de empresas de nutrição e fitness apontam o Goji Berry como um “superalimento” e estimulam seu uso como ingrediente para redução de peso”.

De acordo com Camargos, embora as evidências científicas em humanos sobre a eficácia do goji ainda sejam escassas, há um conjunto significativo e crescente de pesquisas, in vitro, em animais.

“Uma parte relevante destas explorações centra-se nos efeitos fisiológicos, e apontam que pode oferecer vários benefícios significativos para saúde, com efeito como diminuição das chances de ganho de peso e obesidade, proteção contra câncer, diabetes, perda de massa óssea, cálculos renais, acidente vascular cerebral e doenças cardíacas. Algumas investigações associam seu uso à normalização das funções do sistema imunológico e prevenção à degeneração macular.”

Ainda de acordo com o nutricionista, pesquisas mostram que a ingestão de frutas – como mirtilo, lichia, açaí, framboesa, morango e cereja – pode oferecer benefícios para saúde. Muito provavelmente porquê contém poderosos antioxidantes.

“Essas frutas têm baixa densidade calórica e contêm um menor índice glicêmico. Normalmente, em uma escala de classificação de alimentos, aqueles que têm um valor de 70 ou mais são considerados de alto e os abaixo de 55 de baixo índice glicêmico. Estes últimos estão relacionados à saciedade precoce. Quando comparadas com outras frutas, tais como; maçãs, laranjas, bananas, melancias, uvas passas e melões, as bagas de goji têm o menor índice glicêmico, alcançando uma referência de 29. Assim, o seu consumo poderia reduzir o desejo por alimentos ricos em amido e açúcares, muitas vezes associados ao aumento de peso”, explica.

Camargos comenta que o conteúdo das bagas é composto por cerca de 21% de fibras.

“É sabido que a abundância desses nutrientes pode controlar os níveis de açúcar no sangue, bem como o apetite, pois ajudariam seus consumidores a se sentirem saciados por períodos mais longos de tempo, o que reduziria a ingestão indiscriminada de alimentos. Além disso, os Gojis ainda contem cromo, que porta uma ação adjuvante à regulação glicêmica, mantendo a massa magra quando em processo de emagrecimento, e ajudando as vias metabólicas à oxidação de tecido adiposo mais rapidamente. A ingestão dessas bagas também poderia contribuir para tornar o metabolismo mais eficiente.”

Goji Berries, segundo ele, são ricos em nutrientes que transformam-se em energia: têm quantidades generosas de betacaroteno, vitaminas C, B1, B2 e B6, proteínas, 18 aminoácidos, 21 minerais, tais como ferro, cálcio, fósforo, selênio, zinco e cobre, além de níveis elevados de polissacarídeos.

No entanto, Camargos adverte: “Ainda é precoce acreditar que os Goji podem contribuir à redução ponderal A maior parte das pesquisas científicas relacionadas ao tema chama as alegações de suas propriedades curativas de ‘deslumbrantes’ e os efeitos da dramática perda de peso de ‘totalmente ilegítimos’ e ‘enganosos'”.

De acordo com o Ministério da Saúde, o único método seguro, confiável e saudável em longo prazo para diminuição do excesso de peso é a combinação de atividade física regular e dieta equilibrada de baixa caloria.

De toda sorte, os Goji Berries podem certamente fazer parte de uma dieta que estimule a redução gradual de peso, mas não são mais importantes do que qualquer outro alimento benéfico presente em um plano alimentar equilibrado.

Camargos ainda explica que as bagas devem ser ingeridas com moderação, porque, assim como outras frutas secas, o consumo em grandes quantidades pode causar diarréia; talvez não seja surpreendente que possam ser uma alternativa à constipação.

A sua ingestão deve ser especialmente desestimulada se o paciente estiver sob tratamento com anticoagulantes, considerando que pode neutralizar o efeito dessas medicações. Ocorrem também investigações clínicas que conectam a fruta como agente gatilho para hepatite autoimune, portanto, vale seguir a função hepática laboratorialmente quando sob ingestão regular de Goji. Não menos importante, a literatura de referência registra casos de anafilaxia associados ao consumo do Berry, segundo o nutricionista.

Antes de utilizar as bagas de goji ou produtos relacionados como componente para auxílio ao emagrecimento, consulte um especialista em nutrição.

Até semana que vem!