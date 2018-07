Quer emagrecer de forma saudável? Então, trate de incluir as fibras em seu cardápio. E, ao contrário do que muita gente pensa, elas não estão presentes apenas nos cereais. Podem ser encontradas nas frutas, legumes, verduras, raízes e tubérculos.

Em geral, os nutricionistas recomendam o consumo diário de fibras entre 20 a 40 gramas. Além de ajudar no processo de emagrecimento e de regular o funcionamento do intestino, as fibras são importantes também para o controle glicêmico e diminuição do colesterol.

Nutricionistas e endocrinologistas, em geral, têm alertado que uma dieta pobre em fibras é causa de praticamente todas as disfunções orgânicas, principalmente prisão de ventre, diverticulite, colites, má assimilação de nutrientes, gases intestinais, fermentações intestinais, entre outras.

Em seu livro “A revolução das fibras”, o médico homeopata Marcio Bomtempo afirma que a presença de fibras em quantidades inferiores às necessárias, ou a sua total ausência, permite que gorduras saturadas sejam assimiladas com maior intensidade, levando às doenças cardiovasculares e degenerativas.

O pouco ou nenhum consumo da fibra pode ainda provocar, ainda segundo ele, acne, alergias alimentares, alterações do sono, cansaço excessivo, caspa, diabetes, enxaqueca, falta de memória, halitose, gordura localizada e até hemorróidas. Entre os alimentos ricos em fibras estão o arroz integral, a aveia, o centeio, a linhaça, a quinoa, o açaí, o gergelim, a granola e muitos outros.

Então, converse com seu nutricionista. E inclua fibras na sua alimentação. Foco na dieta.

Até quarta-feira que vem!