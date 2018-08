O ano está começando e junto com ele desejos diversos, entre os quais mais leveza, em todos os sentidos. A pedido das leitoras, solicitamos à médica Bruna Pitaluga Peret Ottani, ginecologista e obstetra, pós-graduada em Nutrologia e membro do The Institute for Functional Medicine (IFM), dicas para um estilo de vida mais saudável em 2018.

Veja, a seguir, a lista de atitude que podem, segundo ela, fazer a diferença.

1. Pratique atividade física

Apesar de parecer óbvio, muitas pessoas não praticam qualquer atividade física. A Organização Mundial de Saúde – OMS recomenda que uma pessoa dê dez mil passos por dia. Uma forma simples de contabilizar é usar o smartphone: vários aplicativos e aparelhos contam esses passos, chamados de podômetro. Além disso, o Colégio Americano de Medicina de Estilo de Vida recomenda 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que corresponde a 30 minutos por dia de segunda a sexta-feira. E não precisa estar matriculado numa academia: caminhar, correr, pular corda etc são todos considerados para esses trinta minutos. Movimentar-se é um dos principais fatores de proteção para doenças do coração e do cérebro, como infarto e demência. Praticar atividade física ao ar livre ainda melhora os níveis de vitamina D!

2. Dormir bem

Um sono de qualidade renova o corpo para as atividades do dia seguinte. Dormir é importante para o cérebro e para o corpo. Uma boa noite de sono prepara o seu metabolismo para as atividades do dia seguinte,melhora a concentração e prolonga a vida. Dormir é importante para a longevidade. O horário ideal para dormir é entre 22h e 6h. Para melhorar a qualidade do sono faça uma higiene no seu ambiente de dormir: desligue a elevisão e qualquer aparelho com luz que fique acesa, verifique se o seu colchão e travesseiro são adequados para você, mantenha os lençóis confortáveis e o quarto com boa ventilação. Antes de dormir, mentalize sobre coisas boas que aconteceram e acontecerão. Mantenha o pensamento positivo.

3. Exercite o seu cérebro

Você sabia que o cérebro deve ser exercitado assim como o seu corpo? Existem aplicativos que fazem exatamente isso: pratique a matemática e o raciocínio lógico, amplie o vocabulário, treine os seus conhecimentos em geografia e história etc. Se você sempre faz o mesmo caminho para trabalhar, mude. Exercite a sua noção espacial, estimule o seu

sentido da visão vendo coisas diferentes. Uma das áreas mais estudadas hoje na medicina de longevidade é a plasticidade cerebral: a capacidade do cérebro em se adaptar e se modificar de acordo com determinados estímulos.

4. Alimente-se bem

O alimento é o combustível do seu corpo. Quanto melhor o combustível melhor a performance do seu corpo. Uma alimentação balanceada deve conter muitas folhas verdes e de diferentes tipos, legumes e frutas. Carne vermelha deve ser consumida com moderação, devido ao potencial inflamatório. Peixes devem ser consumidos com mais frequência e verifique sempre o nível de metais pesados já que muitos peixes estão contaminados

com mercúrio, um metal que intoxica o cérebro.

5. Mantenha bons relacionamentos.

Se aproxime de pessoas que te fazem bem. Pessoas que tem bons relacionamentos familiares e sociais vivem mais, são

mais felizes e tem melhor saúde. Nada melhor que ter uma tarde de risadas com seus amigos, relaxar e aproveitar a vida. Desligue o smartphone por unsminutos e olhe nos olhos das outras pessoas ao seu redor. Abrace mais, sinta

mais. Cultive aquela amizade que te passa boas energias.

Até semana que vem!