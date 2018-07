Assim como eu, você, muito provavelmente, não é uma modelo, atriz, bailarina ou atleta. Não tem tempo, e nem se tivesse, passaria duas horas por dia na academia para esculpir pernas e bíceps. Ainda assim, levantaria as mãos para o céu e agradeceria se, de quebra, ganhasse de presente o shape da Fernanda Lima. Certo?

Bom, amiga. Saiba que você não é a única. Mas vamos colocar os pés na esteira e encarar os fatos.

Ponto 1: Mesmo não exercitando o corpo como uma atleta ou bailarina, toda mulher quer estar feliz com a balança e com a fita métrica. Sobretudo, entrar naquela – NA –QUE – LA – calça jeans que você guarda desde a adolescência (apenas para servir de parâmetro e para se irritar num processo de autodestruição).

Ponto 2: Não existe milagre. Já diz o ditado: No pain , no gain. Então, ainda que você não tenha tempo de malhar muito… Faça algo. Seja criativa. Eu, por exemplo, não tenho com quem deixar as crianças no final de semana. Exceto quando meu marido pode – e quer (porque meninas maridos têm que querer, vocês sabem) – revezar comigo. Ele malha uma hora e eu fico com as crianças. Ele volta e eu malho uma hora enquanto ele fica com as crianças.

Quando esse revezamento não ocorre, eu queimo calorias brincando com os meninos. Jogo bola, aposto corrida no meio da sala, subo e desço escada. Vocês sabem que não é moleza. Outro dia fiz isso por 50 minutos – tempo que meu nutricionista recomenda de aeróbio pelo menos quatro vezes por semana – usando o polar. Sabe quantas calorias eu perdi? 515. Juro. Eu fiquei feliz e o Fernando e o Rodrigo mais ainda porque brincaram com a mãe.

O nutricionista Daniel Costa insiste na marca de 200 minutos semanais de aeróbio (corrida, caminhada, aquela escada da morte das academias…), o que dá 50 minutos quatro vezes por semana. Nem sempre é possível. Na falta de tempo, vale qualquer coisa. Se não pode correr 50 minutos seguidos, faça sessões em tempos divididos, tipo 30 minutos pela manhã e o restante à noite. Não é o ideal, mas é melhor do que ficar sentada no sofá.

Enquanto isso, algumas dicas preciosas que fazem toda a diferença e que funcionaram comigo:

1) ESQUEÇA a história de dia livre ou dia do lixo aos finais de semana. Não funciona. Para perder peso de forma consistente tem de mudar os hábitos. Ok, ok. Isso você já ouviu mil vezes. Mas calma. Não significa comer apenas quinoa, chia, linhaça e brócolis (gente, eu odeio brócolis, tudo bem?). A vida não tem graça sem um brigadeiro ou, no meu caso, preparem-se porque a revelação é assustadora… Biscoito de polvilho e coca zero. Os nutricionistas ensinam que podemos ter duas refeições livres por semana. Ou seja, foi a um churrasco na hora do almoço, no domingo, e exagerou, na refeição seguinte – leia-se no lanche da tarde – você já tem de voltar para a dieta. Isso faz muita diferença.

2) VOCÊ PODE COMER A CADA UMA HORA E DEZ MINUTOS. O tempo máximo entre uma refeição e outra deve ser de TRÊS horas. Mas, se depois de uma hora e dez você sentir fome, pode ir para a outra refeição. Comeu uma maça às 15h, no lanche vespertino número 1, pode comer outro item da sua dieta às 16h10 sem medo.

3) BEBA MUITA ÁGUA. Ela corresponde à maior parte do peso corporal. A redução de 4 a 5% de água corpórea reduz de 20 a 30% a capacidade de trabalho do organismo. O ideal é ingerir água suficiente para deixar a urina com a coloração branca, e não permitir a sensação de sede.

4) COLOQUE fibras na sua dieta. Elas são fundamentais para o bom funcionamento do intestino.

5) TENTE DORMIR pelo menos sete horas por dia.

E reze. Nosso corpo pode não ficar igual ao da Fernanda Lima. Mas que vai melhorar, pode testar, vai.

PS: Ontem eu falei sobre as minhas três balanças. Para quem duvidou da existência delas, eis a foto das meninas.