Quer ficar com o corpo enxuto, de maneira saudável, durante o verão? Esqueça, então, em primeiro lugar, das dietas milagrosas. “Dieta líquida, detox líquida, dieta da sopa, deita das frutas, mesmo que por um dia, podem atrapalhar a perda de peso. A restrição muito severa de energia pode causar ansiedade e fazer com que na próxima refeição ocorra uma recompensa de calorias devido à “fome” do dia anterior”, avisa a nutricionista Isabel Jereissati, do Rio de Janeiro.

Na busca por um corpo magro saudável, o primeiro passo deve ser procurar um nutricionista que possa fazer uma dieta personalizada. “É fundamental que a alimentação esteja adequada ao estilo de vida e às necessidades de cada um.”

Outra dica importante é deixar o sedentarismo de lado. Novamente, com a ajuda de um profissional da área, é preciso buscar algum tipo de atividade física. E, sim, tratamentos estéticos, como a drenagem, ajudam na perda de peso.

Não existe milagre. É preciso ter foco. E é possível sim sair de férias, relaxar, ir para a praia e voltar para casa sem trazer na bagagem quilinhos extras. Em entrevista ao blog, Isabel Jereissati ensina como tornar seus dias de folga muito mais felizes e saudáveis.

O que fazer para otimizar a perda de peso até o verão?

Isabel Jereissati – Procurar um nutricionista para fazer uma dieta personalizada e adequada ao seu estilo de vida e necessidades nutricionais individuais. Dietas da moda e muito restritivas muitas vezes causam perda de peso acelerada nos primeiros dias e semanas, mas depois causam desequilíbrios orgânicos que impedem a perda progressiva de peso.

Fazer dieta líquida, dia da sopa, dia da fruta, detox por um dia. Isso ajuda ou atrapalha?

Isabel – Detox líquida, dieta líquida, dieta da sopa, dieta de sucos ou dieta das frutas, mesmo que por um dia, podem atrapalhar a perda de peso. A restrição muito severa de energia pode causar ansiedade e fazer com que na próxima refeição ocorre uma recompensa de calorias devido à “fome” do dia anterior. O detox planejado na forma de refeições frescas é realizado por 7 a 21 dias. É uma forma de limpar o organismo de toxinas que impedem o bom funcionamento do metabolismo e ajuda algumas pessoas a perder peso de forma saudável.

Intensificar os treinos na academia ou na rua adianta?

Isabel – Sim, mas sempre com acompanhamento. O treino sem acompanhamento de um profissional capacitado pode causar lesões e perda de peso na forma de massa muscular. Para uma perda de peso saudável, deve-se priorizar a perda do excesso de gordura corporal ao mesmo tempo em que a massa muscular é preservada ou aumentada. E, para isso, os treinamentos de força e de capacitação cardiovascular devem estar planejados com a composição da dieta.

A dieta da proteína pode ser uma boa opção?

Isabel – Por um período curto de tempo, por exemplo 1 a 2 meses, uma dieta rica em proteínas como carnes brancas, feijões, lentilha e amendoim, ajuda a perder peso com maior rapidez.

Eliminar líquidos durante as refeições, ainda que seja água, pode ser uma boa pedida?

Isabel – Sim. O consumo de líquidos durante a refeição pode favorecer o ganho de peso e causar má digestão. Misturar líquidos com alimentos sólidos dificulta a ação das enzimas que digerem os alimentos e causa maior tempo de permanência dos alimentos no estômago, causando maior elasticidade e aumento da cavidade estomacal.

Balancear a alimentação, malhar e buscar alguma ajuda de tratamento estético pode potencializar a perda de peso?

Isabel – Sim. Recomendo drenagem manual ou mecânica para melhora do inchaço e detoxidicação do organismo.

Quais alimentos não podem faltar na dieta? E quais ajudam a acelerar a queima?

Isabel – Alimentos naturais como cereais integrais, feijões, frutas, verduras, castanhas e sementes não podem faltar em uma dieta de perda de peso. Além destes, alimentos termogênicos, que aumentam o metabolismo e a temperatura interna do corpo, podem ajudar na perda de gordura e peso corporal. Entre os termogênicos estão o gengibre, pimenta, canela, café e chá-verde. Além de serem grandes aliados do emagrecimento, os termogênicos também aumentam a disposição.

Nas férias, o que fazer para manter uma rotina saudável mas, ao mesmo tempo, aproveitar para relaxar sem voltar para casa com quilos adquiridos?

Isabel – Tentar manter horário para acordar, dormir e fazer as refeições ajuda a fazer boas escolhas alimentares sem excessos e a manter uma rotina saudável durante as férias. Manter algum nível de atividade física como caminhar na praia, andar de pedalinho ou bicicleta, também é importante para evitar o ganho peso.

Musculação ou corrida? O que é melhor para quem quer perder peso?

Isabel – A musculação promove fortalecimento muscular enquanto que a corrida tem maior gasto calórico e ativa o sistema cardiovascular. Ambas são importantes para o processo de perda de peso, e se complementam. O ganho de massa muscular leva a maior gasto calórico e evita lesões durante a corrida, enquanto que a corrida promove maior perda de gordura corporal.

O uso de suplementos alimentares como, por exemplo, o Whey, são uma boa pedida?

Isabel – O uso de qualquer tipo de suplemento alimentar deve ser avaliado individualmente. Apesar de ter estudos sérios mostrando sua eficácia no aumento de massa muscular, o whey protein está na moda e é indicado para casos específicos. Pessoas que não praticam exercício físico com regularidade não precisam de Whey protein e podem prejudicar a função renal se utilizá-los.