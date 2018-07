Como já é tradição no blog, atendendo a pedido de leitores, preparamos uma lista de alimentos que não devem seguir no seu cardápio no ano novo que se aproxima. Em 2017, a missão de elaborar o top 10 do que deve ser riscado da alimentação coube à Ana Luisa Vilela, médica nutróloga de São Paulo.

Confira a lista e boas festas!

1- Embutidos e defumados: são ricos em sais e gorduras podem induzir doenças no trato gastrointestinal se consumidos em excesso;

2- Sal de adição: colabora na retenção de líquidos e é o inimigo de quem tem pressão alta e problemas cardíacos;

3- Corantes sintéticos: São normalmente encontrados em alimentos com pigmento forte industrializado como balas sucos em pó podem causar alergias graves.

4- Frituras em óleo: o óleo oxidado usado em frituras e um veneno para nosso colesterol aumentando muito o risco de distúrbios cardiovasculares;

5- Salsicha: é um alimento rico em gorduras, corantes e possui baixa qualidade. Se for consumir, dê preferência então para as salsichas artesanais com alimentos selecionados;

6- Biscoitos industrializados, margarina e sanduíches fast food: São ricos em gorduras e carnes processaras muito calóricos estimulam o comer rápido são macios deixando o ato de mastigar em 2º plano

O biscoitos são recheados com recheios artificiais ricos em gorduras açúcares e corantes e vc nunca come um só, o que aumenta ainda mais a ingesta de gorduras ruins e calorias e induz as crianças a só comerem besteiras deixando de lado os bons alimentos como frutas e legumes.

7- Macarrão instantâneo: É um alimento que já vem industrializado pré frito, rico em sal e gorduras e calorias e com baixa ingesta de nutrientes. São famosos por serem uma opção barata e rápida porém pouco saudável.

8- Açúcar branco – além de serem calorias vazias, engorda, aumenta o risco de diabetes quando consumidos em grande quantidade.

9- Balas e Marshmallow – Ricos em gorduras, aumentam o ganho de peso e são calorias sem nenhum nutriente. Também pioram a qualidade dos dentes.

10- Gordura visível em carnes de origem animal – Mesmo sabendo a delícia que é um torresmo ou aquela gordurinha da picanha, ou a pele crocante do frango, todas são maléficas para a saúde. É melhor investir em carnes magras como filé de frango ou peixes e sempre tirar aquelas gordurinhas visíveis. Esses excessos prejudicam o bom funcionamento do coração.