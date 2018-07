Bolacha de chocolate, acarajé, amendoim. Você sabia que essas guloseimas estão entre as mais calóricas? Pedimos a colaboração do nutricionista Júlio Aquino, membro do American College of Sport Medicine (ACSM) e do Institute of Functional Medicine (IFM), para elaborar uma lista com os alimentos mais calóricos, e que, portanto, devem ser evitados.

Se o seu objetivo é perder peso, vale ficar atenta.

1. CANJICA

Esta combinação é uma bomba porque une carboidrato simples (a canjica em si), açúcar e leite, que geralmente não é um leite light.

2. BOLACHA DE CHOCOLATE

Se você pensar que 4 ou 5 bolachinhas (cerca de 100g) resultarão em 400kcal, você vê como a quantidade calórica é alta. É praticamente a caloria média de um almoço, para um lanche com muito menos sustância e pouco nutritivo.

3. ACARAJÉ

Outro prato calórico. Tem uma massa de carboidrato muito grande combinada com uma quantidade de gordura alta também, já que é um quitute banhado em óleo. O acarajé tem cerca de 400kcal a cada 100g. Mas como uma unidade geralmente tem 300g, considere que você estará ingerindo 1000kcal nessa brincadeira. É praticamente o recomendado para a alimentação do dia inteiro.

4. AIPIM FRITO

Muito calórico também, por causa da grande quantidade de óleo. Uns três pedaços de aipim frito equivalem a cerca de 400kcal.

5. PICANHA

Entre as carnes de boi, é a mais gorda. Chega a ser três vezes mais calórica que o lombinho de porco, por exemplo, que é a carne menos gorda que existe.

6. BACON

Tem muita caloria porque tem grande quantidade de óleo. Além disso, o bacon tem muita gordura saturada, que causa um processo inflamatório maior que outros alimentos. Tem muita caloria porque tem grande quantidade de óleo. Além disso, o bacon tem muita gordura saturada, que causa um processo inflamatório maior que outros alimentos. 7. COCO RALADO

Tem bastante caloria também porque é riquíssimo em óleo. As pessoas comem coco ralado ou colocam coco nas receitas e isso aumenta muito o valor calórico da preparação. Fazer frapé de coco, por exemplo, é uma bomba de calorias. É bom evitar ao máximo.

8. AMENDOIM

Como as pessoas comem amendoim sem perceber, é um perigo. Cada 100g tem umas 350kcal. E 100g não é nem uma mão cheia. Tem gente que come um pacote inteiro de amendoim fácil, nem nota. Mais de 1.000 kcal em uma sentada. Para piorar, ainda tem quem coloque sal.

9. AVELÃ

O tal do creme de avelã. mais conhecido como Nutella, é muito calórico. Muito mesmo. A recomendação é nem comprar, para não ter perigo.

10. AÇÚCAR

De todos os alimentos desta lista, este é o mais perigoso. Se você quiser emagrecer e tiver que cortar só um destes alimentos da sua dieta, tire o açúcar. Cada 100g tem 400 kcal. E 100g as pessoas geralmente comem facilmente durante o dia, misturado em bolos, cafezinhos. Você nem percebe! É uma caloria embutida, a gente come e nem vê, porque ele vem diluído em outras preparações. Por isso, o ideal é eliminar o açúcar da dieta.

Até a semana que vem!