Você sabia que comer banana todos os dias não é recomendado? E que as frutas vermelhas e a romã, por sua baixa carga glicêmica e pela grande quantidade de antioxidantes, estão entre as mais indicadas?

Abacate e avocado também são frutas recomendadas por conta do alto teor nutritivo e praticamente sem efeito sobre a insulina. As frutas também engordam.

“A fruta tem açúcar. Mesmo que seja um açúcar que venha da natureza, o excesso dele aumenta a glicose no sangue e que leva a um aumento da insulina. Acontece que esse açúcar da fruta rapidamente é metabolizado e a insulina continua aumentada. A pessoa come a fruta mas não se sente saciada porque uma hora depois quer comer de novo. Esse é o problema com a grande maioria das frutas: o seu consumo leva a uma cascata de eventos que faz com que a pessoa esteja com fome pouco tempo depois de come-la. Logo, comer fruta em excesso engorda”, afirma a médica Bruna Pitaluga Peret Ottani, ginecologista, obstetra, pós-graduada em Nutrologia e membro do The Institute for Functional Medicine (IFM).

Muito se fala sobre a importância das frutas na alimentação. Mas, afinal, todas as frutas devem ser consumidas?

Dra Bruna Pitaluga Peret Ottani – Frutas são alimentos importantes. Mas, infelizmente, o ser humano abusa do consumo delas. É necessário que se entenda que as frutas tinham distribuição sazonal, de acordo com as estações do ano. Nossos antepassados não comiam bananas todos os dias porque não existia essa disponibilidade. No verão e na primavera, os seres humanos tinham mais oferta de frutas com sabor mais doce em algumas regiões do mundo. Mas a grande maioria dos nossos antepassados não saberia reconhecer uma banana. Não existia fruta para consumo no inverno e no outono. O que hoje as pessoas comem não seria reconhecido por um homem das cavernas. Exatamente por isso, não estamos geneticamente programados para comermos frutas da forma com que consumimos hoje.

O problema não é a fruta em si, mas o tipo de fruta, a forma como a fruta é conservada e quanto comemos.

Todas as frutas podem e devem ser consumidas. O que não se deve fazer é comer duas bananas por lanche todos os dias da semana. A variedade e a rotatividade são as chaves para aproveitarmos o que esse alimento pode oferecer de melhor. Sempre comer a fruta toda e orgânica porque a casca e as sementes possuem a maior concentração de pesticidas. Se não for orgânica, devemos retirar a casca.

Quantas frutas devemos comer por dia?

Dra Bruna – Comer frutas no passado era um luxo. Imagina o seu antepassado sair da caverna e ter banana, melão e melancia à disposição quanto quisesse. Não acontecia. O que uma pessoa deve fazer é ter bom senso: se comeu uma banana no dia, escolha outra fruta para a tarde. Recomendo o consumo de frutas vermelhas como morango, framboesa, amora, mirtilo. Essas frutas são silvestres, contém uma menor quantidade de açúcar e têm menos impacto no metabolismo da insulina – o hormônio que deve ser mantido sob controle para evitar diabetes. Além disso, estudos mostram que as frutas vermelhas quando congeladas tem valor nutritivo maior do que as frescas.

Fruta em excesso engorda?

gordura no fígado.

Qual o melhor horário para comer frutas? Antes ou depois dos exercícios?

Dra Bruna – Depois dos exercícios, quando o corpo está metabolicamente mais preparado para metabolizar o açúcar da fruta. Alguns cientistas já não consideram essa questão de pré e pós-treino importante e sim a alimentação ao longo do dia. Mas essa é uma outra questão complexa para ser discutida.

Quais as frutas mais indicadas para quem está de dieta para perda de peso?

Dra Bruna – As frutas vermelhas e romã pela sua baixa carga glicêmica e pela grande quantidade de antioxidantes. Abacate e avocado também são frutas com alto teor nutritivo e praticamente sem efeito sobre a insulina.

No geral, não devemos comer mais de duas frutas por dia.

Quais frutas devemos riscar do nosso cardápio?

Dra Bruna – Não riscaria frutas do cardápio. Riscaria sucos. Suco é a pior maneira de se consumir os nutrientes das frutas: tira-se a fibra, fica com a frutose (açúcar) e com água. Sugiro que as pessoas façam a escolha mais correta. Escolha comer frutas orgânicas. As frutas com mais pesticida são morango, maça, tangerina, laranja, pêssego, ameixa, uva, bananas, mirtilo e framboesa. Cocos são frutas e a parte branca dentro dele é rica em gorduras boas. Mantenha o consumo de duas frutas ou uma xícara de frutas por dia. Escolha as frutas menos doces e varie as frutas. Comer banana todos os dias não é saudável.

