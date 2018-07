Ela é considerada uma das melhores nutricionistas do País. Entre outras celebridades, atende a musa fitness Gabriela Pugliesi, sucesso nas redes sociais e nas páginas de revistas de boa forma. Ao contrário de muito profissionais, Alessandra Luglio não é só teoria. Ela coloca em prática o que receita para seus pacientes: alimentação saudável e malhação. Aos 39 anos, exibe um corpão escultural e ensina: “Para mudar o ponto central é preciso organização e disciplina.”

Alessandra afirma que muitas mulheres erroneamente pensam que para se ter um corpo em ordem é necessário passar o dia na academia. “Não existe essa de passar o dia inteiro treinando. Isso é apenas no caso de treinamento para performance, no caso de atletas. Para demais pessoas, como a gente, isso não existe. Uma hora por dia é tempo mais do que suficiente para fazer exercício físico. Volume de treino (treinos longos) não significa qualidade de treino”, destaca. E complementa: “Se a pessoa se organizar e colocar como importante cuidar de si mesma, não vai ter desculpa que pegue, nem a da tal vida corrida.”

Segundo Alessandra, as pessoas precisam pensar em priorizar o cuidar de si para atingir o bem estar. “A vida conspira contra nós e nos tornamos vítimas de um mundo não saudável. Mas somos cobrados por ter um corpo esteticamente em ordem.”

LANCHEIRA

A nutricionista é contra radicalismos e diz que se alimentar bem não significa ser totalmente zero ou orgânico. “É preciso se organizar e se alimentar com refeições práticas, reais e disponíveis. Caso contrário, você até pode começar uma reeducação alimentar, mas dificilmente vai conseguir levá-la adiante.”

Para se organizar e ter comprometimento com uma vida saudável, Alessandra diz que preparar as refeições e lanches e utilizar uma lancheira ajuda, e muito, a manter a dieta ao longo do dia. “Não é todo mundo que consegue tomar suco verde às três horas da tarde. Toda vez que você segue uma seita alimentar você limita demais o mundo e isso torna seu projeto insustentável”, observa. “O uso da lancheira faz toda a diferença e facilita a vida de quem quer realmente comer bem e de forma saudável.”

ESQUEÇAM O PESO DA BALANÇA

Outra dica preciosa que a nutricionista receita é desapegar da balança. Nada de iniciar uma dieta e a prática de exercícios físicos e ficar se pesando todos os dias. “O peso na balança é apenas um número e uma das diferenças que uma pessoa tem da outra. Ele não quer dizer nada”, afirma. Segundo ela, o mais importante é o percentual de gordura e de massa magra. “Muitas vezes você se pesa e, na balança, repara que o peso diminuiu. Mas você pode ter perdido água e músculos. E os números não falam. O corpo humano não trabalha por número.”

Alessandra também recomenda que as pessoas procurem um nutricionista para que tenham uma dieta equilibrada. Mas nada de focar em calorias. “O que importa não são quantas calorias por dia uma pessoa ingeriu. O que importa é a densidade nutritiva e o aporte ideal de nutrientes.”