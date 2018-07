O verão começa oficialmente em duas semanas. E a preocupação de nove entre dez mulheres é a de como chegar em forma na estação mais quente do ano. Em pleno dezembro, a pergunta de muitas delas é se ainda dá tempo de chegar com o shape em dia sem esquecer do principal: a saúde.

Segundo o nutrólogo Sandro Ferraz, é possível sim melhorar a forma física nas próximas semanas. Ele adverte sobre o perigo de dietas milagrosas e lembra que o verão é uma ótima época para a prática de exercícios ao ar livre.

Sandro já enfrentou problemas para emagrecer após terminar a faculdade, em 2008, pesando 120 quilos. Hoje, tem 30 quilos a menos.

“Dietas de baixas calorias e não supervisionadas podem deixar de suprir o organismo com importantes nutrientes e são potencialmente perigosas, podendo levar a doenças sérias”, alerta.

Segundo ele, isso ocorre porque quanto mais rígida a dieta, mais o organismo procura ganhar reservas de gordura para consumir em períodos de carência de nutrientes, fazendo com que a dieta tenha o efeito reverso e a pessoa adquira mais peso posteriormente.

“Qualquer dieta executada por uma pessoa sem acompanhamento profissional é maléfica”, ressalta Ferraz.

Muita gente deixa para a última hora uma decisão que deveria ter sido tomada lá atrás: entrar em forma. A chegada do verão faz com que muitos, com pressa em perder quilos adquiridos ao longo do ano, façam dietas malucas. Quais os riscos?

Sandro: Dietas milagrosas representam um grande risco. A restrição calórica não orientada pode trazer prejuízos ao organismo. Entre eles, anemia, hipovitaminoses, desidratação e outras patologias. Essas dietas drásticas, sem acompanhamento médico, podem também podem trazer problemas como o popular efeito sanfona.

Quais as dietas mais comentadas de 2016?

Sandro: As mais faladas hoje sãos as dietas Low Carb (baixo carboidrato) e a Cetogênica.

Qual é o melhor caminho para entrar em forma com saúde?

Sandro: É encontrar a adequação de hábitos vida, atividades físicas e alimentação balanceada. Além disso, procurar um bom nutrólogo e nutricionista, para otimizar seus resultados.

Ainda é possível melhorar o shape e não passar vergonha na praia?

Sandro: Com certeza ainda há tempo. Com o auxílio de um médico especialista e dedicação é possível aproveitar o verão com melhor qualidade de vida.

Qual a melhor estratégia para aproveitar as férias mas também cuidar do corpo e da saúde?

Sandro: Conciliar atividades físicas e uma alimentação saudável. Nunca esquecer de se manter hidratado. O período de férias junto com o verão é propício para praticar esportes ao ar livre, ter mais contato com a natureza. Aproveitar este contato faz as pessoas sentirem mais vontade de manter hábitos alimentares mais saldáveis.

Qual a média saudável de emagrecimento por mês?

Sandro: De modo geral, não existe uma média de emagrecimento saudável. Isso pode variar de acordo com cada organismo, de pessoa para pessoa. O mais importante é criar o hábito de manter uma alimentação balanceada.

