Hoje é dia de receita no blog. Espaço 2 em 1: duas receitas em um único post.

A primeira delas é :

Salada verde com kani kama

Ingredientes:

1 xícara de aflace picada

1 xícara de agrião

1 xícara de acelga

1 colher de sopa de maionese light

1/2 xícara de agrião picado

1 colher de creme de leite light

gotas de limão a gosto

5 palitos e kani kama

Modo de preparo:

Descongele os palitos de kani kama, corte-os em dois. Misture o alface, o agrião, a acelga, o kani e tempere tudo a gosto. Prepare o molho misturando o agrião picado com a maionese, o creme de leite e as gotas de limão. Pronto. Sirva a salada em um prato com molho.

A segunda receita é:

Bolo de laranja com ricota e passas (sem glúten e sem lactose)

Ingredientes:

2 gemas

2 xícara (chá) de adoçante culinária sucralose

7 colheres de sopa de margarina

1 xícara (chá) de ricota amassada

2 xícaras (chá) de farinha de arroz integral

1 xícara (chá) de suco de laranja

4 colheres (sopa) de uva passa

1 colher (sopa) de fermento em pó

2 claras batidas em neve

Modo de preparo:

Unte com margarina e farinha de arroz uma forma de furo central média. Reserve. Pré-aqueça o forno em temperatura média. Bata na batedeira as gemas, o adoçante e a margarina até obter uma mistura cremosa. Junte a ricota e a farinha, intercalando com suco de laranja. Retire da batedeira, acrescente as passas e o fermento e misture bem. Adicione as claras e misture delicadamente. Despeje a massa na forma reservada e leve ao formo por 35 minutos.

Espero que gostem. Um ótimo final de semana a todos.