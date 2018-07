Adoro as segundas-feiras. Os dias primeiros. O começo do ano. Do mês. Gosto de todas as chances de recomeçar, fazer algo novo, diferente. Corrigir o rumo, o eixo, a direção. Aparar arestas. Criar novas. Respirar fundo, sorrir, chorar, sentar no chão – e levantar. Seja bem vinda segunda-feira, milionésima chance de recomeço. Há quem não goste dela. Talvez por encará-la como algo que ela, na verdade, não é. A segunda-feira não é um carrasco a conclamar para a trágica e difícil labuta. A segunda-feira é a mestra carinhosa que abre as portas para o mundo e todas as suas possibilidades, antes fechadas temporariamente para o final de semana.

A segunda-feira acorda animada, faça sol ou faça chuva, esperando que nós possamos surpreendê-la. Ela precisa de surpresas, precisa fazer valer à pena porque, afinal, coitada, a sina da segunda-feira é se repetir numa constância que não permite variações, na monotonia não de estar presa ao tempo, mas de ser ela própria parte do tempo. Não é a segunda-feira que surge na alvorada como uma vilã cruel, somos nós que viramos a cara para ela e perdemos, semana após semana, a chance escancarada de recomeçar. Bem vinda segunda-feira, abra as portas bem abertas que eu quero passar.