Se eu fosse uma boa mãe diria ao meu filho: case com uma mulher rica. Dinheiro não compra felicidade. Compra um duplex com ar condicionado central; uma viagem romântica para Bora Bora ou Chinatown; a carteira assinada da babá para as quintas-feiras de chope no Vianna; a 58ª parcela do consórcio atrasado e de todos demais consórcios, porque NÃO haverá mais consórcios; uma cama box Queen Mary plus mega size; o iate; o deque para aportar o iate; o rancho para abrigar o deque; e um terapeuta especializado em relacionamentos eternos e felizes, enquanto durem.

Se eu fosse uma boa mãe diria também ao meu filho: procure uma profissão que dê dinheiro. Com verba no bolso todo dia e tranquilidade no final de todo mês você poderá ser feliz nas horas vagas, fazendo o que realmente gosta. E, no final das contas, terá uma qualidade de sono melhor o que, invariavelmente, irá ajudá-lo na questão dos sonhos, se você os tiver.

Se eu fosse uma boa mãe, diria ainda ao meu filho: escolha bem suas amizades. Prefira estar por perto dos que pensam como você e que tenham um estilo de vida que você quer ter. Agregue valor. Sucesso atrai sucesso. Felicidade vem com o resto.

Se eu fosse uma boa mãe diria, por fim, ao meu filho: foco no futuro, que nele está a sua felicidade. Ah, felicidade.. essa luzinha saltitante escondida em algum ponto entre o fim do túnel, o pote de outro atrás do arco-íris e o bilhete premiado da Mega Sena. Foque no futuro, meu filho, e siga em frente. Nada de perder tempo com as tolices cotidianas do presente. Foco. Reto. Adiante.

Mas eu não sou uma boa mãe. Disse para o meu filho casar por amor, escolher uma profissão que ame, cuidar dos amigos leais independente das diferenças, e planejar o futuro, mas viver intensamente o presente, que, afinal, é o que a gente tem. Não, eu não sou uma boa mãe. Tomara que ele tenha discernimento para saber o que pode fazer bem.

Foto: AnnaER