Eu estava no grupo escolar, lembro bem. Eram as eleições de 1989. Collor x Lula. Na minha sala de aula, no interior de Minas Gerais, apenas três alunos eram a favor do candidato do PT. Eu e mais outros dois. Era nadar contra a corrente. E eu lembro que isso tinha um gosto especial, algo de valentia, rebeldia, era como estampar na testa a palavra “diferente”, e eu gostei de me sentir assim. Munida de sentimento patriota, tirei meu título de eleitor aos dezesseis anos, com muito orgulho e honra, e comecei a votar. Mas o meu patriotismo era mais empolgação do que um sentimento verdadeiro. Tanto que não me lembro bem de quem votei nas eleições passadas, mas lembro que, durante a faculdade de Comunicação Social, em Belo Horizonte, carregávamos cartazes dizendo “Fora FHC”, “Fora FMI”. Aliás, meu primeiro texto para um jornal foi também nessa época, uma crônica raivosa contra a privatização da então Vale do Rio Doce, contra o então presidente da república, Fernando Henrique Cardoso. Na época, o mundo político se dividia pra mim entre o bem e o mal, e ser da oposição era muito, mas muito mais charmoso – ainda mais para uma estudante de Comunicação – do que ser do “status quo”.

Tenho saudade da época da faculdade, mas hoje, olhando para trás, vejo como minha visão era superficial e rasteira, nessa divisão quase infantil entre os bons e os maus, entre nós – os revolucionários corajosos – e eles, os gananciosos e conservadores. Comecei a trabalhar, a sobreviver por minha conta e risco, e minha visão se ampliou, que é o que geralmente acontece quando passamos a ser donos do nosso próprio caminho, a caminhar com nossas próprias pernas, a seguir em frente pelos nossos próprios méritos, sem depender de ninguém. Pago as minhas contas, trabalho muito para conseguir sobreviver e dar uma vida digna aos meus filhos. Estudei em escola pública praticamente a vida toda, desde a creche, mas hoje suo muito para pagar uma boa escola particular aos meus dois meninos, porque infelizmente o ensino público não é como um dia foi. Trabalho com cultura e, por mais que seja insignificante perto do todo, tento fazer algo de bom para os outros, para a minha cidade e o meu entorno. Muitos chamam isso de idealismo. Pode ser, eu chamo de consciência, e de vontade concreta de fazer algo de bom que não se limite a ser bom só para mim e para a minha família.

Hoje tenho um pouco mais de consciência e compreensão do que tinha na faculdade. Ficou para trás a época em que eu dividia a vida entre o bem e o mal. As coisas não são assim. São bem mais complexas que um pensamento raso ou qualquer outro profundo possam explicar. Mas uma coisa eu aprendi vendo o dia a dia no condomínio do meu prédio, na direção dos times de futebol, na gerência da padaria da esquina, no atendimento e prestação de serviços das empresas, nas reuniões de pais nas escolas dos meus filhos: o poder precisa mudar de mãos. Ele precisa arejar. O ar precisa entrar para promover uma faxina, para que as coisas não fiquem como estão e comecem a deteriorar, para que as pessoas não se sintam tão confortáveis a ponto de acharem que não precisam fazer o seu melhor. O poder é cruel, porque traz consigo a comodidade, e a comodidade carrega o DNA da corrupção, da estagnação. Lembro bem do grupo escolar e da faculdade. Foi uma época feliz. Mas hoje eu sei que, mais importante do que pender para um lado ou para outro, é preciso permitir a alternância. Aprendi que nada deve ser permanente, muito menos o poder. Não sei qual será o resultado das eleições e todos nós, é claro, sobreviveremos e continuaremos a seguir com as nossas vidas independente dele. Mas, em todo caso, seja como for, espero que venham novos ares e que o vencedor não se acomode, não.