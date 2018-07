Em tempos de crise sempre surgem novas oportunidades. O mercado para novas tecnologias, por exemplo, está em alta. Mas dele, todo mundo já fala. Há um outro mercado em curva de ascensão: o mercado da carência. O mundo munda, mais que nunca, numa velocidade espantosa. O que antes era verdade estabelecida por anos, agora não passa de verdade possível por alguns míseros segundos. A maneira das pessoas se comunicarem mudou e, da mesma forma, a maneira de se relacionarem. Para complicar, a ansiedade acentuada pelas redes sociais só tende a agravar um certo sentimento de vácuo e vazio que paira por no ar.

As pessoas estão freneticamente em busca de alguma coisa, da grande coisa, daquilo que as fará feliz, da grande descoberta ou conquista que tornará as suas vidas efetivamente completas e realizadas. Buscam, buscam, buscam – e não encontram. Talvez porque, na verdade, seja uma busca inútil. Talvez porque a felicidade, a paz interior e o sentimento de plenitude não estejam em nenhum lugar, a não ser em dento de cada um. Mas, enfim, vai explicar isso para a sua amiga bipolar, o seu vizinho estressado, o colega de trabalho que não larga o celular. São tantos recursos tecnológicos, tanta informação, tantas possibilidades, tanto de tudo que a felicidade ser algo tão simples e acessível a ponto de não depender de nenhum fator externo parece uma ideia idiota.

As pessoas se deparam com o simples e acham que não pode ser. É difícil enxergar o óbvio, afinal. Então pensam: é preciso algo mais. Uma ideia brilhante. Uma sorte na loteria. Uma viagem pelo mundo. Uma experiência inesquecível. Um guru. Uma seita. Uma autoprivação. Um lar, doce lar. Uma comida dos sonhos. Uma ideia que ninguém teve. Um casamento diferente. Um grande amor. Uma festa criativa. Uma criação de ilusões. Sim, o mercado da carência está em alta. Quem souber aproveitar, ficará rico. Quem souber entender, ficará feliz sem ter que pagar nada. Quem conseguir aproveitar e entender, tem a chance de ficar rico e feliz. É isso, em tempos de crise sempre surgem novas oportunidades…