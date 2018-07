Saudades do U2? A banda deve voltar com novo disco em breve. Quem diz é Adam Clayton.

“Estamos em estúdio, tentando terminar essas canções até o fim de novembro” , afirmou o baixista à rádio irlandesa 98FM.

Ainda segundo ele, o sucessor do experimental No Line On The Horizon (2009) será um “returno do U2 ao passado, mas com a maturidade do U2 dos últimos dez anos”. “É uma combinação dessas duas coisas”, revelou.

O grupo foi visto no começo do ano em Nova York com Chris Martin. O encontro gerou boatos de que o vocal do Coldplay estaria envolvido no novo projeto.