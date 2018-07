A nova turnê do U2, Innocence + Experience, teve uma estreia conturbada em Vancouver, no Canadá, na quinta-feira. O guitarrista The Edge deu um passo em falso e sofreu uma queda no palco enquanto tocava o clássico I Still Haven’t Found What I’m Looking For. O incidente foi registrado por fãs. Confira o vídeo:

Antes de perceber o que acontecia, Bono continuou cantando os últimos versos da canção. Mais tarde, o guitarrista, de 53 anos, publicou uma foto no perfil da banda no Instagram tranquilizando os fãs. “Não vi a beira. Estou bem!”, escreveu. Seu braço ficou ferido.

Não é a primeira vez que um membro do U2 sofre um acidente no palco: Bono já protagonizou tombos e escorregões em outras turnês. Apesar do incidente, a excusão Innocence + Experience continua – há cerca de 70 datas fechadas na Europa e América do Norte.