Essa, ninguém esperava. A queridinha do country norte-americano Taylor Swift subiu ao palco de um show dos Rolling Stones em Chicago para cantar (e dançar) o clássico As Tears Go By. Muito aplaudida, a moça foi a última de uma série de convidados que o grupo tem trazido para a turnê 50 and Counting – Dave Grohl, Tom Waits e Katy Perry também já deram o ar da graça.

