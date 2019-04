Pelo quarto ano, o DJ Alberto Ponzo arma uma grande festa beneficente para comemorar seu aniversário. Nove DJs de três cidades brasileiras e um de Chicago foram escalados para a comemoração neste domingo, 7, que é aberta ao público, sem venda de ingressos. “Estamos preparando uma grande produção, com muita música boa, e que ainda vai ajudar muita gente”, revela Ponzo, um dos DJs mais requisitados da cena eletrônica nacional.

Para participar, é necessário confirmar presença no evento do Facebook e levar dois quilos de alimento ou ração para cães ou gatos. As doações serão destinadas para nove instituições de São Paulo. Na última edição, em 2018, foram arrecadadas três toneladas de alimentos.

A festa, que surgiu a partir do desejo de Ponzo reunir seus amigos na pista e amigos DJs na cabine de som, rapidamente entrou para o calendário anual da cena. Este ano, ela acontece em um espaçoso rooftop na região central da capital paulista. Nas pick-ups, espere muito house e tribal.

Endereço: Rua Professor Cesare Lombroso, 161, 3º andar. Bom Retiro. Dom. (07), das 14h à 1h. Grátis. Evento: http://bit.ly/ponzoforfriends