2015 é um ano de muitas expectativas não só para o novo governo – aqui, deixemos os polêmicos ministérios de lado e vamos falar sobre música. No universo pop e rock, o céu está azul e as perspectivas são as melhores possíveis. Tem bons dinossauros que devem nos dar outra leva de clássicos, tem um bocado de futuros hits radiofônicos para dançar na pista e, é claro, aquela meia dúzia de promessas que já esperamos há algum tempo – mas, com fé, agora sai.

Abaixo, as certezas e incertezas:

– Bob Dylan: o roqueiro vai lançar seu 36.º álbum, Shadows In The Night, no dia 3 de fevereiro. Seu primeiro trabalho em estúdio desde 2012, porém, não vai trazer nenhuma música inédita: as dez faixas são covers. Tem I’m a Fool to Want You, de Sinatra, Full Moon and Empty Arms e outros clássicos. Bem ao gosto de Dylan: “Gravei tudo em um ou dois takes. Sem fones de ouvido”, afirmou em seu site.

– Noel Gallagher: o eterno ex-guitarrista do Oasis lança Chasing Yesterday com sua elogiada banda High Flying Birds no dia 2 de março. Muitos boatos davam conta de que os irmãos Gallaghers se reuniriam em 2015 por ocasião dos 20 anos de (What’s the Story) Morning Glory?, mas, até então, ambos desconversam. Sobre Liam, no momento, o roqueiro está desempregado: sua antiga banda Beady Eye foi desfeita em 2014.

– Madonna: todos os olhares se voltaram à rainha do pop no fim de 2014. Intencional ou não, o vazamento e lançamento adiantado das primeiras faixas de Rebel Heart deram o que falar. O disco completo sai no dia 10 de março e, de novo, deve dominar as paradas do mundo todo. Promete vir forte e regado a música eletrônica: assinam a produção Avicii, Diplo, Kanye West e Ryan Tedder, entre outros.

– Britney Spears: o sucessor de Britney Jean ainda não tem data marcada para vir à luz, mas a princesinha do pop revelou em 2014 que seu nono disco está a caminho e será um pouco diferente dos anteriores. Em suas palavras: “As experiências pelas quais você passa acabam se incorporando ao seu trabalho. Terá um monte de músicas ‘eu odeio os homens’, e, depois, algumas músicas ‘eu amo os homens'”. Entendeu?

– Christina Aguilera: para encerrar a “tríade pop”, a loira deve voltar a mostrar seu vozeirão este ano. Ao anunciar seu retorno à oitava temporada de The Voice nos EUA, Christina revelou no Twitter que estava gravando novas músicas com a hashtag “Fire And Fun”. Especula-se que este seja o nome do trabalho.

– Adele: o muitíssimo aguardado sucessor de 21 pode estar mais próximo do que a gente imagina. A britânica recentemente desembarcou nos EUA de mala, filho e cuia por razões não anunciadas. Não foi a primeira de suas viagens misteriosas ao país, maior mercado fonográfico do mundo e sede de sua gravadora. No meio musical, vários produtores dão como certo seu retorno para 2015. Será? A torcida é grande.

– Rihanna: a cantora de Barbados costuma lançar um disco por ano: 2013 e 2014 quebraram a regra. Grandes turnês e uma agitada vida pessoal, talvez, expliquem esse hiato musical. Mas sabemos que no fim de 2014 ela esteve com o DJ Mustard e amigos do show business de longa data como Nicki Minaj, Drake, Eminem e Big Sean. E um vídeo foi gravado em Paris. Single novo vindo aí?

Na lista de mais desejos que promessas, temos ainda Lorde, Ellie Goulding, Black Sabbath, Björk, Metallica e, como sempre, Guns N’ Roses. Todos sinalizaram que tem coisa nova no forno. Que 2015 abençoe a todos.