A lista de álbuns aguardados para este ano é grande. Veteranos do rock e pop devem vir com artilharia pesada nos próximos meses. Aqui, listamos seis promessas de seis grandes nomes que você certamente deve cansar de ouvir (e dançar) em breve.

— will.i.am, #willpower (16 de março): O homem por trás do Black Eyed Peas é uma verdadeira fábrica de hits. Queridinho das rádios e pistas, este ano o rapper promete mais uma leva daquelas canções eletrônicas que basta ouvir uma vez para grudar. E não tem medido esforços: no primeiro single, chamou ninguém menos que Mick Jagger para fazer uma participação especial, além da rainha da Sapucaí deste ano, Jennifer Lopez. A parceria não foi tão bem nas paradas, mas, segundo ele, o disco terá muitas outras surpresas. Se não dá para fugir, vale acompanhar.

— Madonna, M.D.N.A. (26 de março): Não está fácil para ninguém — nem para a rainha do pop. Desde Music, lançado há quase 12 anos, Madonna não emplaca um álbum de sucesso expressivo nos EUA, mercado mais importante do mundo. Não foi por falta de tentativas: no mês passado, a cantora montou uma produção literalmente faraônica para divulgar seu novo single, Give Me All Your Luvin’, no intervalo da final do SuperBowl, cercada pelas novidades do pop atual.Conseguiu catapultar a canção na Billboard em um primeiro momento, tornando-se seu 38º hit no Top 10 americano, mas uma semana depois despencou para o 39º lugar. Tombos à parte, o álbum promete: Martin Solveig, Benny Benassi e William Orbit fazem parte do time ultrapop que assina a produção.

— Garbage, Not Your Kind Of People (15 de maio): Este é para os órfãos do rock eletrônico dos anos 90. Depois de um grande hiato, o novo álbum do grupo liderado pela bela Shirley Manson está pronto. Ela promete que será o melhor de sua carreira, apesar de admitir que explora a (boa) fórmula dos trabalhos anteriores. A surpresa fica para uma inusitada participação da filha da vocalista, de apenas 11 anos. E se você chegou até aqui e ainda não lembrou de quem estamos falando, põe o vídeo abaixo para tocar e entre na contagem regressiva.

— The Killers, Battle Born (sem data): Já faz algum tempo que a banda de Brandon Flowers não lança um álbum novo. Mas, de acordo com o vocalista, este ano os roqueiros voltam com um disco “matador”, batizado de Battle Born. Segundo ele, a sonoridade será bem diferente daquela calminha mostrada em seu disco solo. “É um tanto mais alto”, brincou. Agradecemos, Brandon. Quem já cantou esse refrão abaixo mais alto que o som dos alto falantes sabe a falta que o grupo de Las Vegas faz numa pista de dança.

— No Doubt (sem nome, sem data): Calma, vai sair. O muitíssimo aguardado retorno de Gwen Stefani e companhia deve acontecer em breve. “Não queremos apressar o álbum somente para lançá-lo. Nossa única prioridade agora é ter certeza que este é o melhor disco que podemos fazer”, afirmou a vocalista no final do ano passado. Para lançar o sucessor do aclamado Rock Steady (2001), Gwen topou deixar de lado uma carreira solo de sucesso, em que se aventurou bem no pop. O novo trabalho deve vir na linha daquele rockzinho delicioso que dominou as paradas no final dos anos 90. Lembra?

— The Strokes (sem nome, sem data): Quem viu Strokes no Planeta Terra no ano passado sabe do potencial que esta banda ainda tem, apesar da derrapada em seu último trabalho. Eterna promessa de salvação do rock, o 5º álbum dos roqueiros é um dos lançamentos mais esperados do ano. Sabe-se pouco a respeito, mas eles garantem que o trabalho sai “o quanto antes”, ainda em 2012. Deu saudades?

