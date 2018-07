Como já é de praxe nos grandes shows e festivais, quem tentou comprar ingressos hoje para o Rock in Rio enfrentou lentidão e instabilidade no site. A organização diz que o canal de venda online ficou sobrecarregado devido a 400 mil pessoas que tentavam comprar as entradas simultaneamente. Por volta do meio-dia, as vendas foram normalizadas, informa a produção do evento.

Para os dias 13 e 20, os ingressos já estão esgotados. Beyoncé e Bon Jovi são as principais atrações das datas. Os headliners da 13ª edição do festival são:

13 de setembro: Beyoncé

14 de setembro: Muse

15 de setembro: Justin Timberlake

19 de setembro: Metallica

20 de setembro: Bon Jovi

21 de setembro: Bruce Springsteen & The E. Street Band

22 de setembro: Iron Maiden