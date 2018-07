A organização do Rock in Rio anunciou hoje que firmou um convênio com a Polícia Civil para pegar quem compra meia-entrada estudantil com documento falso. Após um levamento prévio com as escolas e universidades, os “falsos estudantes” identificados serão chamados para prestar depoimento e terão seus ingressos invalidados. Segundo o delegado Fernando Albuquerque, da Delegacia de Defraudações, a parceria tem caráter “preventivo e didático”. Vale lembrar que a falsificação de carteirinhas é crime e quem for pego pode responder por tentativa de estelionato.

A venda geral de ingressos para a 13ª edição do festival começa nesta quinta-feira, às 10h, pelo site www.ingresso.com. Os valores são de R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia-entrada). Cada pessoa poderá comprar até quatro entradas por dia de festival, sendo que apenas uma poderá ser meia.

O evento será realizado nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 setembro. Justin Timberlake, Beyoncé, Muse, Metallica, Bon Jovi, Bruce Springsteen & The E. Street Band e Iron Maiden são os principais nomes anunciados.