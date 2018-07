Mais uma confirmação de peso no Rock in Rio: Justin Timberlake foi anunciado para fechar a noite do dia 15 de setembro. Com isso, Bruce Springsteen & The E Street Band e John Mayer vão passar para o dia 21. A organização informa que fará a troca do ingresso para quem já tiver comprado para o dia 15 e quiser assistir aos shows do dia 21.

A lista de headliners do Rock In Rio 2013 está assim:

13 de setembro: Beyoncé

14 de setembro: Muse

15 de setembro: Justin Timberlake

19 de setembro: Metallica

20 de setembro: Bon Jovi

21 de setembro: Bruce Springsteen & The E. Street Band

22 de setembro: Iron Maiden

Curtiu?