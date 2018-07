Já imaginou cantar Livin’ On a Prayer ao lado de Jon Bon Jovi? Se você é uma cantora como Taylor Swift, tudo bem: subir ao palco com um rockstar pode até parecer uma tarefa de praxe. Mas e se você for o príncipe William? Pois é. O segundo na linha sucessória ao trono britânico deixou a timidez de lado e cantou o refrão do clássico ao lado de Jon e Taylor durante um jantar beneficente em Londres. O fato surpreendeu até o próprio Bon Jovi: “Noites como essas só acontecem uma vez na vida”, brincou.

Assista abaixo: