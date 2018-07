Paul McCartney resolveu surpreender os fãs durante um show em Seattle, cidade norte-americana que foi berço do movimento grunge nos anos 1990. Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, ex-membros do mítico Nirvana, subiram ao palco do estádio Safeco Field para tocar Cut Me Some Slack, uma canção que eles gravaram juntos para um documentário de Dave, Sound City. Depois, eles continuaram ali para uma sessão Beatles, com direito a clássicos como Get Back e Helter Skelter.

Foi a segunda vez que os ex-integrantes do Nirvana tocaram juntos desde a morte de Kurt Cobain, em 1994. O público, de 45 mil pessoas, foi ao delírio.

“Eles são poderosos, você sabe”, disse McCartney à Rolling Stone. “É um grande poder tê-los no palco com você. Minha banda é ótima, mas quando você adiciona Nirvana, é ainda melhor”, afirmou, não escondendo o fato de ser um grande fã dos roqueiros de Seattle.

Para nossa sorte, há vários registros da apresentação na internet. Confira abaixo Helter Skelter: