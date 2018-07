Desde que o Oasis terminou, em 2009, com Noel Gallagher dizendo ser impossível trabalhar com seu irmão, Liam, muita gente pede a volta a banda. Esta semana, o coro ganhou um reforço de peso: ninguém menos que Paul McCartney.

Durante uma entrevista online no Japão, publicada no site de Paul, um fã perguntou se o ex-beatle acreditava que um dia os irmãos Gallagher pudessem voltar, e se ele teria um conselho para os dois. A resposta do músico foi a seguinte: “Não sei se um dia eles vão fazer as pazes. Seria bom porque eu acho que todos gostam que irmãos se gostem – e façam as pazes. É uma pena, porque eles eram muito bons juntos. Como muitos irmãos, eles são loucos. Mas seria legal se eles voltassem. Meu conselho para eles? Simplesmente voltem e façam boa música!”, afirmou. “Mas eles precisam querer. Acredito que muita gente adoraria isso. Eles são caras muito legais!”, completou.

Você se animou? Bem, os últimos capítulos da novela indicam que uma volta não é impossível. Em janeiro, Noel declarou que o Oasis poderia voltar, sim, mas só por dinheiro. E muito dinheiro. Em abril, o tabloide inglês Daily Mirror publicou que Noel e Liam haviam selado um “acordo de cavalheiros” para um retorno do grupo no ano que vem, deixando as diferenças de lado.

Continuamos acompanhando.