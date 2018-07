Se estivesse vivo, Freddie Mercury faria 66 anos hoje. Mas a influência do “único rockstar africano”, morto em 1991, continua viva: seja no nome da atual sensação Lady Gaga – derivada de Radio Gaga, escrita por Freddie – ou nas grandes produções cênicas que se tornaram obrigatórias no rock depois do Queen.

O cantor estabeleceu um padrão no entretenimento em uma época em que o importante ao vivo era apenas os decibéis. Trouxe ópera, lirismo e um caldeirão de influências muito a frente de seu tempo. Um dos maiores frontman que o rock já viu, com uma carreira interrompida em pleno auge criativo.

Hoje, lembremos dele por sua obra. E que obra.