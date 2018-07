De novo, o presidente mais poderoso (e pop) do mundo protagoniza um mash-up criado por internautas. Em um vídeo que caiu na web esta semana, Barack Obama aparece cantando Call Me Maybe, de Carly Rae Jepsen, uma musiquinha adolescente que já é candidata a hit do ano. O autor, Fadi Saleh (identificado na rede como Barackdubs), usou uma colagem de diversos discursos do líder norte-americano para montar o vídeo. Fez sucesso: em dois dias, a brincadeira foi vista mais de 4 milhões de vezes no YouTube e não para de se espalhar.

Assista aqui ao vídeo original. E aí, Obama ou Carly?