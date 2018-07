E se os filhos dos Beatles se unissem e formassem uma nova banda? Quem teve essa ideia foi James McCartney, filho de Paul. Junto com Sean Lennon, Dhani Harrison and Zak Starkey, ele está tentando transformar o projeto em realidade, segundo o jornal britânico The Sun.

O problema é que Zak, filho de Ringo Starr, está ocupado – mas seu irmão Jason, que também é baterista, teria demonstrado interesse na “próxima geração” dos Beatles. Aos 34 anos, James já se arriscou na música em EPs e participou de gravações com o pai famoso.

Será que vai dar certo?