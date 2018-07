Finalmente vazou na internet Big Hoops (Bigger The Better), aguardado novo single de Nelly Furtado. Produzida por Rodney Darkchild Jerkins, a música é parte do já muito adiado The Spirit Indestructible, primeiro disco em inglês da cantora desde Loose, divisor de águas de sua carreira. O lançamento está marcado para 19 de junho.

Com Big Hoops, a canadense mostra que não se rendeu ao dance de Lady Gaga e continua apostando em um estilo mais urbano. Que tal?