A noite paulistana está cheia de novidades. Depois dos anos duros de pandemia e isolamento social, muita gente voltou a sair para encontrar amigos, dançar e socializar. Com isso, novas festas e clubes surgiram em São Paulo. E uma dessas grandes novidades é o Komplexo Tempo. Localizado na Mooca, o espaço impressiona pelo tamanho: são mais de 12 metros quadrados, que podem receber atualmente mais de 4 mil pessoas. “Transformamos uma região da Mooca de tradição industrial, com seus galpões e até estação de trem, em um dos maiores espaços de entretenimento da cidade”, afirma o empresário Klaus Pian, fundador do Komplexo.

Desde a inauguração, em abril, o complexo abrigou diversos eventos e seu projeto proprietário Teia, dedicado ao público LGBTQIA+. Mais de 10 DJs internacionais renomados já se apresentaram na Tempo, além de 30 artistas nacionais, segundo o curador artístico internacional responsável pela programação, Maurício Ortiz. Nomes como Aron Abikzer (Israel), Fabio Luigi (Reino Unido), Tomer Maizner (Israel), Oscar Velasquez (México), Alex Lo (México), Ben Bakson (Alemanha) e Rásil (Chile) reforçaram as noites de tribal house da casa, que abre as portas para o público aos sábados e em algumas sextas-feiras.

“Estamos trazendo de volta para o público, que tanto esperou, a oportunidade de poder se reunir novamente em um espaço único”, comenta Ortiz, que mora em Londres e já trabalhou com grandes marcas da cena LGBTQIA+ da Europa, como WE Party, Matinée, Circuit Festival e Beyond London, entre outras.

No mesmo sentido, Klaus, que trabalha com entretenimento há 37 anos, afirma que o projeto do Komplexo Tempo é diferente de tudo o que já fez até hoje. O trabalho de concepção começou durante a pandemia, justamente quando os eventos estavam parados. “Pensava que se voltasse para a noite, seria para criar um projeto com ainda mais qualidade, promovendo experiência, onde as pessoas pudessem se conectar de verdade”, afirma. “O Komplexo Tempo é, na verdade, um complexo de economia criativa e entretenimento. Ele abrigará não apenas projetos noturnos, mas uma diversidade de projetos diurnos, e também será casa de eventos dedicada ao público corporativo. Essa é nossa essência: abrigar e promover diversidade.”

Novidades. Nos próximos meses, o Komplexo Tempo amplia sua estrutura interna e passará a abrigar a Teia Klub. O projeto atraiu milhares de pessoas durante a última edição da Parada LGBTQIA+ de São Paulo, em junho, e agora vai funcionar no novo espaço durante todos os sábados, a partir de setembro. “O público vai receber a qualidade do nosso atendimento em um espaço ainda mais aconchegante”, revela Ortiz. “Os demais galpões terão suas aberturas em eventos de grande porte, como festivais e datas especiais”, acrescenta.

Uma nova festa (desta vez, diurna) deve atrair o público para o Komplexo Tempo nos próximos meses. Com o divertido nome de Projeto Vir@-Lata, a proposta é abrir as portas para os donos de pets e seus mascotes nas tardes de sábado. “Eu amo animais, tenho 20 cachorros, 10 gatos, duas vacas”, afirma Klaus. “Durante a pandemia, fui percebendo que o ser humano não consegue mudar sem a ajuda de alguém. E a melhor figura para mudar o humano é o animal, por seu amor sem olhar a quem.”

O novo projeto terá uma produção bem diferente das noites de sexta e sábado. A música ficará baixa para não incomodar os animais, que serão as verdadeiras estrelas da festa. “Vai ter DJs tocando, sim, mas serão músicas leves, de acordo com o ambiente, para não incomodar”, acrescenta Klaus. “É uma mudança de comportamento. Quero oferecer um lugar seguro, onde os pais de pets possam curtir com seus eles em segurança e com todo suporte de uma equipe qualificada.”, diz. Menus especiais serão preparados para a ocasião, com churrasco, paella, entre outras opções. A ideia é começar à tarde e adentrar até a noite, finalizando antes da programação principal noturna começar.

“Além de nossos lounges, já conhecidos, vamos ter mesas e cadeiras, além de servir cerveja de garrafa”, revela o empresário. “Quando falo vira-lata não estou falando de raça, estou falando de animal, de valores humanos. A gente quer resgatar isso na Tempo”, finaliza. A festa promete.