Por essa, nem os fãs do sempre espirituoso Neil Young esperavam. Durante uma troca de tweets com seus seguidores, o guitarrista de Hey Hey, My My disse (ou fingiu?) não saber quem é Bono, vocalista do U2.

Aconteceu assim: um fã perguntou qual a opinião de Young sobre Foster The People, banda que “Bono disse gostar”, ao que ele rapidamente respondeu: “Quem é Bono?”. E passou para uma próxima pergunta. Brincadeira ou falha da memória?

Ainda sobre Neil Young, seu novo disco Psychedelic Pill já disponível no site neilyoungpsychpill.warnerreprise.com. O lançamento oficial será na próxima segunda-feira, 29.