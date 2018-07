Um estudo curioso foi divulgado hoje pela SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos de São Paulo. A pesquisa faz um análise do público dos shows de Madonna na capital paulista. E as conclusões são:

– 60% é composto por pessoas com ensino superior completo (40,9%) e pós-graduados (19,4%).

– 31,5% têm renda média entre 5 e 10 salários mínimos.

– 59% são do sexo masculino.

– A idade média é de 30 anos.

Outros dados legais mostram que o gasto médio no show foi de R$ 167 – a conta inclui bebidas, alimentação e suvenires. O tempo de permanência média nas filas do Estádio do Morumbi foi de 4,9 dias. 53,8% dos presentes eram turistas, que ficaram em média 3,9 dias na cidade e gastaram R$ 1.134 no período. 19,5% disseram ter ido a festas dedicadas à Madonna, e gastaram em média R$ 231 nas baladas.

Para realizar o estudo, os pesquisadores fizeram 902 entrevistas no dia 4 de dezembro. E você, faz parte das estatísticas?