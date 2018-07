O registro em vídeo da MDNA Tour, de Madonna, finalmente tem data para sair: 26 de agosto. A cantora anunciou hoje em seu site que o DVD e Blu-Ray da turnê que mais arrecadou no ano passado terão duas horas de duração. A novidade é que ao contrário do que foi divulgado antes, o trabalho não vai mostrar apenas imagens da apresentação em Miami.

“Madonna passou seis meses editando as cenas registradas por 30 câmeras em muitos shows diferentes para fazer o DVD da MDNA“, diz o codiretor da turnê e supervisor de edição, Danny B. Tull. A gente fica na torcida para que as três apresentações que a cantora fez por aqui não sejam esquecidas.

Quanto ao repertório, foi adiantado que as novas Girl Gone Wild e Gang Bang, do álbum MDNA, e clássicos como Hung Up, Express Yourself, Vogue, Open Your Heart, Like a Prayer e Celebration farão parte do registro. A má notícia é que o show não deve ser editado para as salas de cinema 3-D Imax.