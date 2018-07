Não é novidade que Madonna tem poupado sua música de temas políticos e sociais. Desde o fracasso de American Life (2003), em que uma pesada carga de críticas ao militarismo do governo de George W. Bush fez daquele álbum o menos vendido de sua carreira, a cantora tem se dedicado ao que faz melhor: música para dançar.

Nesta temática despretensiosa veio Confessions On a Dance Floor (2005), depois Hard Candy (2008) e agora M.D.N.A. (2012). No primeiro, ela mostrou uma fenomenal releitura da disco music, que rendeu um Grammy e altas vendagens. No segundo, não se saiu tão bem: juntou-se a Timbaland, Pharrell e outros produtores que têm pouco a ver com seu estilo e lançou um disco apático, que poderia ser de qualquer outro artista. Nesta nova fase, o que podemos perceber pelos dois singles que ouvimos até agora é que vem mais música fácil por aí.

Hoje, quando Madonna tem algo a dizer, deixa para as turnês. Ou para o cinema. Não que Give Me All Your Luvin’ e Girl Gone Wild sejam canções ruins: elas funcionam bem para o propósito que foram feitas. Mas são o bastante para sustentar seu reinado no pop aos 53, diante de tantas novidades?

Dancemos, então.