Lovefoxx, vocalista do CSS, fez uma participação no novo disco do produtor de house norte-americano Steve Aoki. O resultado é a deliciosa Heartbreaker, que teve clipe lançado no fim de fevereiro. Nele, a cantora e seus patins brincam com referências pop – lembrou do musical Xanadu ou de Sorry, da Madonna? Difícil não ficar com “would you let me be your heartbreaker?” na cabeça.