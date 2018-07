O Linkin Park fez história na rede: depois de Lady Gaga, Justin Bieber e Rihanna, chegou a vez deles atingirem a marca de 1 bilhão de visualizações na plataforma de vídeos mais popular do mundo, o YouTube. Foi com o clipe de New Divide (2009) que os roqueiros alcançaram a marca – só o vídeo em questão foi assistido 131 milhões de vezes.

Depois deles, as bandas de rock mais populares no YouTube são Red Hot Chili Peppers e Green Day, com 327 milhões e 245 milhões de vídeos vistos respectivamente em seus canais oficiais.

A primeira artista a bater a marca de 1 bilhão no YouTube foi Lady Gaga, em 2010. Depois foi a vez da cantora ser ultrapassada por Justin Bieber, que já acumula 2,8 bilhões de visualizações (Com Baby, Bieber também detém o recorde do vídeo com mais “dislikes” da rede). Recentemente, o segundo lugar foi tomado por Rihanna.